Japonya-Türkiye İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Japonya-Türkiye İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı

Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Akishino, Türkiye'de diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladı.

05.12.2024 23:46
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Resmi temaslar için Türkiye'de bulunan Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine iştirak etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yabancı misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Konuklara, Japonya-Türkiye ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan video izletildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, buradaki konuşmasında, iki ülkenin yüzyıl boyunca birçok zorluğu aşarak dostluklarını ve işbirliklerini geliştirdiğini ifade etti.

Katsumata, İkinci Dünya Savaşı sonrasında zor durumda olan Japonya'nın uluslararası topluma geri dönmesi konusunda en çok destek veren ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlamak için hem Türkiye'de hem de Japonya'da bu yıl yaklaşık 200 etkinlik düzenlendiğini belirten Katsumata, Japonya ve Türkiye arasında gelişen dostluk ve işbirliğinin gelecek nesillere de gururla aktarılmasını diledi.

Veliaht Prens Akishino: "Dost kara günde belli olur"

Japonya Veliaht Prensi Akishino da Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirterek, "Divanu Lugati't-Türk"ün bunu kanıtlayabilecek ilk eserlerden olabileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti kurulur kurulmaz iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edildiğini söyleyen Veliaht Prens, bu ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin deprem gibi birçok olayda birbiriyle dayanışma içinde olduğuna işaret eden Veliaht Prens, iki ülke arasındaki ilişki için "Dost kara günde belli olur." ifadesini kullandı.

Veliaht Prens, Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yıl daha sürmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Japon davul grubu "Sai", hem kendi performanslarını hem de ortaklaşa hazırladıkları gösteriyi sundu.

Veliaht Prens ve Prenses, programı büyük ilgiyle izledi.

Tören sonrasında sanatçılarla bir araya gelen veliaht çift, Türk ve Japon sanatçılara teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya-Türkiye İlişkilerinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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