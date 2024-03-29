Japonya, UNRWA'ya yardımların başlatılması için koordinasyon hedefliyor

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Japonya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımların başlatılması için koordinasyon hedefliyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Tokyo'ya gelen UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşmesinde, ajansa sağlanan yardımların önemine değindi.

Bakanlık açıklamasına göre görüşmede Kamikava, "değerli bir kaynak" şeklinde nitelediği UNRWA'ya yardımların, Japon vergi mükelleflerince finanse edildiğini vurguladı.

Kamikawa, "fon akışlarının şeffaflığı ve izlenebilirliği ile (ajans) personelinin tarafsızlığının" sağlanması için UNRWA'da etkili yapısal reformlar gerçekleştirilmesini istedi.

Japon Bakan, ülkesi nezdinde, "yardımların, terörist faaliyetler için kullanılmamasını" sağlamak amacıyla "ajansın yönetimini güçlendirmenin" önemli olduğunu söyledi.

Kamikawa, iki tarafın, "Japonya'nın katkısının sürdürülmesini kapsayacak gerekli çabalar konusunda nihai koordinasyonun ilerletilmesinde mutabık kaldıklarını" ifade etti.

Görüşmede Kamikava, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde "insani yardıma kendini adamış çok sayıda UNRWA personeline" saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

Lazzarini, UNRWA yönetiminin güçlendirilmesi eylem planını anlatarak, projelerin "şeffaflığını ve izlenebilirliğini" sağlamak için Japonya ile yeni bir çerçeve oluşturulacağını belirtti.

Daha sonra Lazzarini, gazetecilere verdiği demecinde, Kamikava ile görüşmesini "oldukça yapıcı" olarak nitelendirdi.