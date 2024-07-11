Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkilerini ciddi tehdit olarak nitelendiriyor - Son Dakika
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Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkilerini ciddi tehdit olarak nitelendiriyor

Japonya ve Güney Kore liderleri, Kuzey Kore'nin son dönem Rusya ile geliştirdiği ilişkileri 'ciddi tehdit' olarak nitelendiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaret bölge ülkelerini endişelendiriyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, NATO Liderler Zirvesi'nde bölgesel gelişmeleri ele aldı. Yoon, Kuzey Kore'nin Rusya ile imzaladığı ortaklık anlaşmasının Doğu Asya bölgesi ve küresel güvenlik açısından ciddi endişelere yol açtığını belirtti. Kişida ise Japonya ve Güney Kore liderlerinin stratejik konularda sağlam bir güven ve anlayış ilişkisi içinde olmasının önemini vurguladı. Yoon ve Kişida, Asya ve Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarının giderek daha bölünmez hale geldiği konusunda anlaştı.

11.07.2024 06:23
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Japonya ve Güney Kore liderleri, Kuzey Kore'nin son dönem Rusya ile geliştirdiği ilişkileri "ciddi tehdit" olarak nitelendiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 yıl sonra geçen ay Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret, bölge ülkelerini endişelendiriyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.

İttifaka üye olmayan "Hint-Pasifik ülkesi" statüsüyle zirveye katılan Kişida ve Yoon, 35 dakikalık görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Yoon, görüşmede, Kuzey Kore'nin, Rusya ile imzaladığı, "askeri ve ekonomik işbirliğini güçlendirecek" ortaklık anlaşmasına değindi.

Güney Kore lideri, ortaklık anlaşmasının "Doğu Asya bölgesinin yanı sıra küresel güvenlik açısından da ciddi endişelere yol açtığını" bildirdi.

Kişida ise Japonya ve Güney Kore liderlerinin "stratejik konularda sağlam bir güven ve anlayış ilişkisi" içinde olmasının önemli olduğunu söyledi.

Rusya ile Kuzey Kore'nin geliştirdiği ilişkilerin "ciddi tehdit" olduğunda mutabık kalan liderler, son dönem bölgesel güvenlik zorluklarını ele aldı.

Yoon ve Kişida, görüşmede, "Asya ve Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarının, giderek daha bölünmez hale geldiği" konusunda anlaştı.

2025 yılı 60. yıl

İkili, Tokyo- Seul diplomatik ilişkilerinin normalleştirilmesinin 60. yıl dönümüne erişilecek 2025 yılının başarısı için yakın iletişimin önemini vurguladı.

Washington'da, 9-11 Temmuz'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Avustralya liderleri davet edildi.

Zirvede, Kişida'nın, ittifaka üye olmayan "4 Hint-Pasifik ülkesi (IP4)" olan bu ülkelerin liderlerinin buluşacağı bir toplantı koordine etmesi bekleniyor.

"Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtirken, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Mevkidaşı Kim Jong-un ile görüşen Putin, açıklamasında, anlaşmayla Rusya'nın, Kuzey Kore ile "askeri ve teknik işbirliğinin geliştirilmesini göz ardı etmediğini" bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasının taahhüt edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya ile ilişkilerini ciddi tehdit olarak nitelendiriyor - Son Dakika

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