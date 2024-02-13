Japonya ve Pasifik Adaları Ülkeleri, Bölgesel Statükonun Değiştirilmesine Karşı Sert Tepki Gösterdi

Japonya ve Pasifik adaları ülkeleri, bölgesel statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik baskı ve tek taraflı girişimlere sert tepki gösterdiklerini bildirdi.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, dış gezisi kapsamında Fiji'nin başkenti Suva'da "Pasifik Adaları Forumu" üyesi 18 ülkenin, bakan ve üst yöneticileriyle bir araya geldi.
Açıklamaya göre görüşmede Japonya ve Pasifik adaları ülkeleri, bölgesel statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik baskı ve tek taraflı girişimlere sert tepki gösterdi.
Görüşmede "kurala dayalı uluslararası düzenin önemini" vurgulayan Bakan Kamikava ülkesinin, "stratejik öneme sahip Pasifik adaları ülkelerine" desteğini sürdüreceğini bildirdi.
Görüşmede Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na salıverilmesi süreci ele alındı.
Japon Bakan, atık suyun Pasifik Okyanusu'na salıverilmesi sürecine yönelik detaylı ve bilimsel temelli açıklamalarla Pasifik Adaları ülkelerinin aydınlatılması taahhüdünde bulundu.
Görüşmede Kamikava ve muhatapları, bu yıl temmuzda Tokyo'da düzenlenmesi planlanan Pasifik Adaları Liderleri Toplantısı'nın (PALM) hazırlıklarını da ele aldı.
Kamikava zirveye ilişkin "Pasifik ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle iklim değişikliği ve denizcilik konularındaki zorluklar üzerinde birlikte çalışacağız." dedi.
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