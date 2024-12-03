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(ANKARA) - Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye geldi. Veliaht Prens ve Prenses, 7 Aralık'a kadar Türkiye'de resmi ziyaretler gerçekleştirecek.

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında, Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında 3-7 Aralık 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Refikaları Sayın Hanımefendi tarafından kabul edilecek olan Veliaht Prens ve Prenses, Ankara'daki temaslarının yanı sıra, İstanbul'da sosyal ve kültürel etkinliklere iştirak edeceklerdir. Ziyaretleri çerçevesinde ayrıca, Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulunacaklardır. İmparatorluk Ailesi'nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyinde ülkemize yapılacak bu ilk resmi ziyaret ile Türkiye ve Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağını canıgönülden ümit ediyoruz."