Jill Biden Sicilya'da Atalarının İzinde - Son Dakika
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Jill Biden Sicilya'da Atalarının İzinde

Jill Biden, Sicilya'daki Gesso köyünü ziyaret ederek atalarının köklerini onurlandırdı.

04.12.2024 20:17
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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, İtalya'da büyük büyükanne ve büyük büyükbabasının doğduğu topraklar olan Sicilya Adası'ndaki Gesso köyünü ziyaret etti.

Jill Biden, bugün sabah saatlerinde Sicilya'daki Sigonella Üssü'ne geldikten sonra kara yoluyla atalarının 1900'lerin başında Amerika'ya gitmek üzere terk ettiği Messina kentine bağlı Gesso köyüne geçti.

Gessolular tarafından Amerikan ve İtalyan bayraklarıyla karşılanan Jill Biden, ziyaret sırasında vatandaşlarla bir araya geldi ve bilgiler aldı.

Jill Biden, burada yaptığı konuşmada, evde olmanın sıcaklığını hissettiğini belirterek, "Çok güzel, inanılmaz, böylesine sıcak bir karşılama için teşekkür ederim, bunu asla hayal edemezdim. First lady olarak tüm İtalyan-Amerikan toplumunu bir araya getirmeyi başardım." dedi.

Beyaz Saray'da geçirdikleri 4 yıl boyunca davetlerinde köklerinin dayandığı Messina'nın mutfağına özgü yemeklerden konuklarına ikram etmeye çalıştığını söyleyen??????? Jill Biden, bugünü her zaman hatırlayacağını belirterek, "Büyük büyükanne ve büyük büyükbabam bizi görebilselerdi mutlu olurlardı, ancak bunun nedeni benim first lady olmam değil, torunlarının köklerine bağlı kalmış olmalarıdır." diye konuştu.

Gesso Belediye Başkanı Federico Basile de belediye meclisinden Jill Biden için fahri vatandaşlık verilmesini isteyeceğini söyledi.

Jill Biden, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dhabi'ye gitmek üzere daha sonra İtalya'dan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jill Biden Sicilya'da Atalarının İzinde - Son Dakika

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