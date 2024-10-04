Kacır'dan AA'ya Övgü

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansının (AA) hakikatin sesini dünyaya duyurduğunu belirterek, " Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya bütün görsel unsurlarıyla AA kanıtladı, insanlık tarihindeki bu lekeyi AA kayıt altına almış oldu. Ümit ediyorum ki o kayıtlar ve kanıtlar bu soykırımcı zalimlerin hak ettikleri cezayı almalarına da vesile olacak." dedi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bakan Kacır, burada AA'nın standını ziyaret ederek, kurum tarafından verilen Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin çocuklar için uyarlanan parkurunu inceledi.

Kurum çalışanlarıyla da sohbet eden Kacır, AA'nın hem çeşitli dillerde hem de farklı içeriklerde yayınlar yaparak Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

AA'ya övgü

Kacır, AA'nın dünyada ve Türkiye'de yürüttüğü çalışmaların önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz AA sayesinde, hem milletin hem de dünyanın farklı coğrafyalarındaki pek çok topluluğun hakikatin sesini duymasını, gerçeği öğrenmesini sağlıyoruz. Bunu da sizlerin eliyle, emekleriyle gerçekleştiriyoruz. Son dönemde hem tematik hem savaş muhabirliği gibi en zorlu şartlarda AA çok muazzam işler çıkartıyor. Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya bütün görsel unsurlarıyla AA kanıtladı, insanlık tarihindeki bu lekeyi AA kayıt altına almış oldu. Ümit ediyorum ki o kayıtlar ve kanıtlar bu soykırımcı zalimlerin hak ettikleri cezayı almalarına da vesile olacak. Ben her birinize hem bütün bu çalışmalarınız hem de TEKNOFEST'e 2018'den bu yana sunduğunuz katkı için çok teşekkür ederim. 7 yıldır TEKNOFEST'lerde beraberiz, 10 milyondan fazla misafiri ağırladık. Bütün bu çalışmalarda da yine sizin emeğinizin, gayretinizin, alın terinizin çok büyük bir payı oldu. Sağ olun, var olun."

Kacır, daha sonra AA çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.