Kaçırılan Nazar 7 Yıl Sonra Annesine Kavuştu
Kaçırılan Nazar 7 Yıl Sonra Annesine Kavuştu

05.05.2026 23:05
Bursa'da 7 yıl kaybolduktan sonra bulunan Nazar, annesi Rebecca S.'ye teslim edildi.

BURSA'da babası Umut K. (33) tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl tutulduğu harabe evden polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı Rebecca S.'ye (30) verilen Nazar S. (8), Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nin kararının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tebliğ edilmesi ile annesine teslim edildi. Çocuk Evleri'nden annesi ile birlikte ayrılan Nazar, yeni hayatı için çıktığı yolda DHA tarafından görüntülendi.

Türk anne ve Alman babadan dünyaya gelen Umut K., doğup büyüdüğü Almanya'da tanıştığı Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geldi. Almanya'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için geri dönmek istemeyen Umut K., sevgilisinin de oğlunu alıp, dönmesine izin vermedi. Umut K., Türkiye'de kalmak istemeyen Rebecca S.'ye, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.'nin kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİLİK ÖZEL EKİP TARAFINDAN 7 YIL SONRA BULUNDU

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlattı. Başsavcı Yusuf Canik'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar'ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde buldu. 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla küçük çocuk kurtarılırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp, tutuklandı.

ANNESİ OLDUĞU DNA TESTİYLE KESİNLEŞTİ

Nazar S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Durumu haber alınca Almanya'dan Bursa'ya gelen Rebecca S., 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk kez 'anne' diyen Nazar'ın, 19 Mart'ta yapılan DNA testi ile Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. DNA raporu yüzde 99,99 uyumlu çıktı.

ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Almanya vatandaşı olan Nazar S.'nin velayeti, menfaati gözetilerek yapılan inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde 28 Nisan'da görülen duruşmada annesi Rebecca S.'ye verildi. Rebecca S.'nin avukatının Adalet Bakanlığı'nın CELSE uygulamasıyla e-duruşma üzerinden bağlandığı davada, Almanya doğumlu Nazar S.'nin, mutad meskenin bulunduğu Almanya Federal Cumhuriyeti'ne iadesine ve çocuğun annesi Rebecca S.'ye teslimine karar verilirken, yurt dışına çıkış ve pasaport alma yasağı da kaldırıldı. Nazar, mahkeme tebligatının, geçici koruma altında tutulduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ulaşmasıyla, 29 Nisan'da Almanya'dan Bursa'ya gelen annesi Rebecca S.'ye teslim edildi.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ İLE BİRLİKTE YAŞAMINI SÜRDÜRECEK

Anne ile oğlu, Bursa Çocuk Evleri'nden ayrıldıktan sonra Nazar'ın Almanya İzmir Başkonsolosluğu'ndaki pasaport işlemlerini halletmek üzere İzmir'e giderken DHA muhabiri tarafından görüntülendi. 7 yıl sonra kavuşan anne-oğul Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsün sefer saatini beklerken kamerayla kaydedildi. Çok keyifli ve mutlu olduğu görünen Nazar, oyun oynayarak zaman geçirirken, annesi Rebecca da özlem ve hayranlıkla onu izledi.

Rebecca S. ile Nazar S., İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasıyla Almanya'ya dönecek. Nazar S. bundan sonraki yaşamını, annesi ve 6 Nisan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde ilk kez tanıştığı kız kardeşi Emilia Zafira (6) ile birlikte Almanya'da sürdürecek.

27 Nisan'da geçici koruma altında tutulduğu Bursa Çocuk Evleri'nde ilkokula başlayan Nazar S., okuma-yazmayı da Almanya'da başlayacağı okulda öğrenecek.

Kaynak: DHA

