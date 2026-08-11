Kadıkalesi'nde Kazı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Kadıkalesi'nde Kazı Çalışmaları Başladı

Kadıkalesi\'nde Kazı Çalışmaları Başladı
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Kuşadası'ndaki Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nde kazılar, kilise-manastır kompleksi çevresini inceleyecek.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarına bu yıl da başlandı. Kadıkalesi-Anaia Kazıları Bilimsel Sorumlusu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Yeni sezonda 5 farklı noktada kazı yapıyoruz. Hedefimiz, Kadıkalesi'nde 2005 yılında ortaya çıkarılmaya başlayan kilise-manastır kompleksinin çevresindeki mimari yapıyı ve Erken Bizans ile Geç Bizans dönemi arasındaki ilişkiyi çözmek olacak" dedi.

Kuşadası'nın Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Anaia Höyüğü'nde, 25 yıldır devam eden arkeolojik araştırmaların bu yılki ayağı, 15 Temmuz'da başladı. Geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Kadıkalesi'ndeki kazılarda bugüne kadar Prehistorik döneme ait pişmiş topraktan yapılmış kaplar, ağırşaklar, taş baltalar, Hititlere ait heykeller, milattan sonra 12'nci ve 13'üncü yüzyıla tarihlenen sırlı seramikler, takılar, azize ikonası, Bizans dönemine ait kilise-manastır kompleksi, insan iskeletleri ve Hristiyan inancında şifa verdiğine inanılan 5'inci yüzyıldan kalma 'kutsal su' bölümü bulundu. Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle 48 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılarda, bu yılki hedefin de kilise-manastır kompleksinin çevresindeki mimari yapıyı ortaya çıkarmak olduğu bildirildi.

'BU YIL 5 FARKLI NOKTADA ÇALIŞIYORUZ'

Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nde bu yıl 5 farklı noktada kazı çalışması yaptıklarını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Geçtiğimiz yıl daha çok Bizans dönemi sonrası katmanları merak ediyorduk. Bu nedenle 3 farklı alanda Osmanlı, beylikler ve Bizans dönemine ilişkin verileri ve buluntuları elde edip, değerlendirmek için çalıştık. Bu yılki kazılarda amacımız kilise-manastır kompleksinin çevresindeki mimari yapıyı ve Erken Bizans ile Geç Bizans dönemi arasındaki ilişkiyi çözmek olacak" dedi.

'ARKEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

Arkeolojik açıdan Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nün çok önemli bir yere sahip olduğuna da değinen Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Burası 22 Temmuz'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edildi. Bu durum bizi çok sevindirdi. Burada ortaya çıkarılan bazilikal planlı anıtsal kilise, 5'inci yüzyılın ortasından 14'üncü yüzyıla kadar kesintisiz kullanılmış. Bu özelliğiyle de Anadolu'daki pek çok kiliseden ayrışıyor. Yine kilisenin içinde Hristiyan inancında şifa verdiğine inanılan bir ayazma yani kutsal su bölümü var. Kadıkalesi'nde eşine çok az rastlanır bir de yazıtımız var. Bu yazıt bize o dönemde pazar günlerinin ibadet günü olduğunu anlatıyor. Bu aynı zamanda bir kanun maddesi olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü yazıtta, eğer pazar günleri ibadet etmek yerine ticari faaliyette bulunan birisi olursa ölüm cezasına çarptırılacağı yazıyor. Tüm bu yönleriyle Kadıkalesi bizim için ayrı bir öneme sahip" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kuşadası, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıkalesi'nde Kazı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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