Kadıköy Dayanışması'nda Anka'ya Konuşan Gençler: Elimizden Hiçbir Şey Gelmiyor Gibi Hissediyorduk Ama Şimdi Umutluyuz

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Binlerce genç, Kadıköy Festivalpark'ta düzenledikleri "Gençlik Dayanışma Sahnesi"nde buluştu. "Çok iyi biliyoruz ki, bugün hapishanelerde mahkum edilen arkadaşlarımız, suç işledikleri için değil, koltuğunu kaybetmek üzere olan tek adam rejimine tehdit oluşturdukları için tutuklandılar" diyen öğrenciler tutuklu arkadaşları için özgürlük çağrısını yineledi. ANKA'ya konuşan bir öğrenci, "Zorlu ve bizi baskılarla mücadele etmek zorunda bırakan bir sistemle karşı karşıyayız. Bugün büyüklerimize uygulanan hukuksuzların, yarın bize uygulanmasına karşı sokaklardayız, direnişteyiz" dedi. Bir başka genç ise "Elimizden hiçbir şey gelmiyor gibi hissediyorduk ama şimdi umutluyuz" dedi. Dayanışmaya bir genç de dinazor kostümüyle katıldı.

Üniversite öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemler gerekçesiyle tutuklanan arkadaşları için Kadıköy'de 'Gençlik Dayanışma Sahnesi' adlı, çok sayıda sanatçının katıldığı dayanışma konserinde bir araya geldi. Buluşma öncesi öğrenciler, Kadıköy İskele'de toplandı. Meydanı dolduran öğrenciler, daha sonra dayanışma konserinin yapılacağı Festival Park'a yürüdü. Yürüyüşü polis ablukası altında gerçekleştiren öğrenciler, yürüyüş sırasında "Kadınlar ölürken polis neredeydi" sloganları attı.

"Sıra arkadaşlarımıza, emekçilere, sendikalara, emek örgütlerine sesleniyoruz"

Konser öncesinde, eylemi düzenleyen 15 üniversiteden öğrenci topluluklarının ortak basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere İmamoğlu'nun diploma iptaliyle başlayan demokrasi seferberliğini öğrenciler olarak bizler sırtladık. Önce, Beyazıt'taki barikatı aşıp Saraçhane'yi bir direniş alanına çevirdik. Ardından forumlar aldık, günlerce üniversitelerimizdeki hayatı durdurduk. Ardından, birleştik İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nu kurduk. On binlerce öğrenci hep birlikte Şişli Belediyesi'ne yürüdük. Ancak bugün, birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarımızın bir kısmı aramıza değil. Çünkü demokratik haklarının gasp edilmesine izin vermedikleri için, kayyum rejimine karşı haklı ve meşru bir mücadele verdikleri için tutuklandılar. Oysa, demokratik hak ve özgürlükleri savunmak suç değildir. Bugün tutsak olan arkadaşlarımızın uğradığı baskıların hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bütün tutuklu arkadaşlarımızın sesine ses olmak için bugün burada toplandık ve tek bir ağızdan tüm siyasi tutsakların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Bizler çok iyi biliyoruz ki, bugün hapishanelerde mahkum edilen arkadaşlarımız, suç işledikleri için değil, koltuğunu kaybetmek üzere olan tek adam rejimine tehdit oluşturdukları için tutuklandılar. Daha fazla mücadeleci arkadaşımızın, sanatçıların, öncü işçilerin sarayın sopasını yememesi için demokratik taleplerle gerçekleştirdiğimiz bu seferberliği büyütmekten ve gerçek bir mücadele planı etrafında bir araya gelmekten başka bir çaremiz olmadığını biliyoruz.

Bu doğrultuda biz öğrenciler olarak önce sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Seferberlik süresince inşa ettiğimiz komiteleri, kurulları ve tüm diğer seferberlik örgütlerini kalıcılaştıralım. Ayrıca emekçilere sesleniyoruz, mücadelelerimizi birleştirelim, en temel demokratik haklarımızın dahi gasp edilme çabasına karşı birlikte olalım. Biz öğrenciler yolu açtık, ancak bu seferberliği ileri taşımak için kader ortaklığımızı mücadele ortaklığına çevirmemiz gerekli. Tüm sendikalara ve emek örgütlerine çağrımızdır; öğrencilerin özgürlük talepleriyle, işçilerin üretimden gelen gücünü birleştirelim, mücadelemizi genel grevle büyütelim. 'Üniversitelerden belediyelere, kayyum rejimine son' şiarımızı tekrarlıyor, tüm baskılara ve hukuksuzluklara rağmen mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz"

Alanda bulunan öğrenciler, basın açıklamasına "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganlarıyla destek verdi.

Basın açıklamasının ardından tutuklu öğrencilerin anne ve babaları sahnede konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından ise çok sayıda sanatçının sahne aldığı dayanışma konseri gerçekleştirildi. Öğrenciler şarkılara eşlik etti, dans edip, halay çekti. Gençler de, buluşmaya katılarak öğrencilere destek verdi. Konser alanındaki öğrenciler ve gençler ANKA'ya konuştu.

"Bizim örgütlenmemiz şu an oluyor"

Bir öğrenci dayanışma konserine dinozor kostümüyle katıldı. Öğrenci şöyle konuştu:

"Bizim örgütlenmemiz şu an oluyor. Gün be gün, an be an oluyor. Ben sağımdakine, solumdakine her döndüğümde, onlara her seferinde bakıp, benimle aynı amaç için burada olduklarını, onların da benden güç aldığını hissettiğimde burada bir örgüt kuruyoruz. Birlikte eğlendiğimizde birbirimize daha çok güvendiğimizi hatırlatmak için bunu giydim. Biz herşeyden önce güvenebildiğimiz adalet kurumları istiyoruz, laik eğitim hakkımızın korunmasını istiyoruz. Bizden daha gençlerin, çocukların, onlara bakmak için çok uğraşan ailelerin daha rahat olabilmesini istiyorsunuz. Biz buraya herhangi bir tek figür, herhangi bir parti için gelmedik, bizim sınıfımızdan, bizim yaşımızdan insanların farklı farklı yaşadıkları mücadeleler arasında ortaklık gördüğümüz için geldik."

"Bugün büyüklerimize uygulanan hukuksuzların, yarın bize uygulanmasına karşı sokaklardayız, direnişteyiz"

Bir öğrenci ise, "Zorlu ve bizi baskılarla mücadele etmek zorunda bırakan bir sistemle karşı karşıyayız. O yüzden sokaklardayız. Bugün büyüklerimize uygulanan hukuksuzların, yarın bize uygulanmasına karşı sokaklardayız, direnişteyiz" ifadelerini kullandı.

"Gittikçe büyüyoruz"

Bir başka öğrenci, "Özgür bir Türkiye istiyorum, başka hiç birşey istemiyorum. Artık, eğlencesi de, parası da, ekonomisini de geçtik, sadece özgürlük istiyoruz. Hakkımız, hukukumuz yenmesin istiyoruz" derken bir diğer öğrenci ise, "Biz bir hareket başlattık öğrenciler olarak. Sanatçılar da bize desteğe geldi. Gittikçe büyüyoruz. Yakın zamanda siyasi figürleri de girişimleriyle birlikte aramıza bekliyoruz. Sendikaları da artık çağırıyoruz. Hep beraber kurtulacağız. Başlattığımız şeyin geri dönüşü yok" şeklinde konuştu.

"Gençliğimi yaşamış hissetmiyorum"

Yeni mezun olmuş bir genç, "Ben gençliğimi yaşamış hissetmiyorum. Benden daha küçüklerim de böyle olmasın diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımızın serbest bırakılması için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz"dedi.

"Elimizden hiçbir şey gelmiyor gibi hissediyorduk ama şimdi, direne direne kazanacağız"

Bir genç, "Bildiğim ve tanıdığım herkes çok uzun zamandır bir sürünme durumu mevcut. Öğrenciler olarak bıkma noktamızı çok uzun süre önce aştık. Şimdi, bu gençleri hep beraber direnirken görürken, içimizde bir umut oluşuyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor gibi hissediyorduk ama şimdi, direne direne kazanacağız" derken bir diğer genç ise duygularını, "Tabii ki herkes için çok endişeliyiz. Ama, aynı zamanda da umutluyuz. Bu hareket hepimize çok iyi geldi. Kaybettiğimiz umudu tekrar kazanmaya başladık öğrencilerin hareketiyle birlikte" şeklinde ifade etti.