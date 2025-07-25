Kadıköy'de Bıçaklama Davası Birleşti

Kadıköy 'de, Mattia Ahmet Minguzzi 'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen 2 sanıklı ana dava dosyası ile sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyası birleştirildi.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni gelişme yaşandı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ile B.B'nin yargılandığı ana dava dosyasıyla, olay günü bu kişilerin yanında oldukları belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında 'çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirilme talepli hazırlanan iddianameyi kabul etti.

DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükselirken duruşma 2 Ekim'de görülecek.

İddianameden;

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor. B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

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2- ÇATALCA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 60 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL, - Çatalca'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kilogram kokain ele geçirilirken, 'uyuşturucu madde ticareti' yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu S.W.M. gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çatalca'da şüphelendiği bir çekici ve çekiciye bağlı dorsede arama yaptı. Yapılan aramada; zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu S.W.M. ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda 60 kilogram kokain ele geçirdik. 'Uyuşturucu madde ticareti' yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada; zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirdik. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadeleri yer aldı.