Kadıköy'de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Merkezinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Merkezinin Açılışı Yapıldı

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Kadıköy Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi'ni açtı. Başkan Mesut Kösedağı, projenin kadınlara destek olmayı amaçladığını belirtti.

25.11.2024 18:09  Güncelleme: 18:35
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi'nin resmi açılışı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yapıldı. Merkezin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz bu ve bunun gibi projelerimizle kadınları hayatın her alanında desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadıköy Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında herkesin cinsel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi'nin açılışını (CİSAM) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaptı. Rasimpaşa Mahallesi'nde yer alan merkezin açılış törenine, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile eşi Nihal Kösedağı, Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürü Mustafa Hakan Yılmaztürk ve Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu Kütük katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda kapsamlı bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunduklarını belirterek, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde güvenli ve şiddetsiz bir yaşam için koruyucu ve önleyici hizmetlerimize bir yenisini eklediğimizin heyecanını birlikte paylaşmak istedik" diye konuştu.

CİSAM'da cinsel haklar ve üreme sağlığı haklarının temel insan hakları olarak ele alınacağının altını çizen Kösedağı, hizmetlerin ayrımcılıktan uzak, eşitlikçi bir anlayışla sunulacağını bireylerin mahremiyetine saygı gösterileceğini ve kişisel bilgilerin gizliliğinin korunacağını vurguladı.

"Unutmayalım, İstanbul Sözleşmesi yaşatır"

İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar hayata geçirilmesi için çağrı yapan Kösedağı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de her gün onlarca kadın şiddete uğruyor ve ne yazık ki hayattan koparılıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten iptaliyle de kadınlar fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Yaşamdan koparılan kadınlar için 'ama' ile başlayan suçlayıcı cümleler kuruluyor ve sorunun çözümü göz ardı ediliyor. Kadıköy Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz bu ve bunun gibi projelerimizle kadınları hayatın her alanında desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile kadına yönelik şiddetin son bulduğu ve hak ve özgürlüklerden yararlanma noktasında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya temenni ediyorum. Unutmayalım, İstanbul Sözleşmesi yaşatır."

Açılış konuşmasının ardından merkez gezildi. CİSAM'da sosyolog olarak görev yapan Duygu Kahraman, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve konuklara merkezin çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.

Ücretsiz sağlık hizmetleri

İlçede diğer sağlık kurumlarıyla da işbirliği halinde olan merkezde, Bireysel Cinsel Sağlık Danışmanlığı çatısı altında şu hizmetler yar alıyor. Aile planlanması, gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, tanı öncesi ve sonrası takip, çocukların cinsel gelişimi, gebelik, lohusalık ve yenidoğan bakımı, adet hijyeni ve adet döngüsü, cinsel/üreme sistemine ilişkin sağlık sorunları, cinselliğin anatomisi ve fizyolojisi, cinsel işlev bozuklukları. Ayrıca "Güvenli Annelik", "Aile Planlaması", "Yeni Doğan Sağlığı", "Güvenli Cinsellik", "Ergen Sağlığı", "Çocukların Bedensel Söz Hakkı Eğitimi", "Kadın Sağlığı Eğitim Programı", "Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi", "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" gibi eğitimlerin ve atölye çalışmalarının verileceği merkez, hafta içi 09.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Kadıköy\'de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Merkezinin Açılışı Yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Merkezinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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