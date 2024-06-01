Kadıköy\'de Sürücüler Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü

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KADIKÖY'DE, sokak ortasında iki sürücü arasında başlayan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücülerin yanındakilerin de karıştığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Kavgaya sürücülerin yanında bulunanlarda karışınca, ortalık karıştı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde, sürücülerin birbirlerine yumruk attığı ve bir kişinin aldığı darbelerle yere düştüğü görülüyor.