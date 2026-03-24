Kadıköy'de Trafik Kazası Davası Başladı

24.03.2026 19:23
Otomobille yaya geçidinden geçen kişiye çarpan sürücünün yargılanması başladı. 9 yıla kadar hapis isteniyor.

Kadıköy'de, otomobiliyle yaya geçidinden geçen Berkay Şengel'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Azad Baran Hışım ile hayatını kaybeden Berkay Şengel'in annesi Özlem Çapan Özeren, babası Gökhan Hasan Şengel ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, anne Özeren'in sanığın salona getirilmesinin ardından göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Tutuklu sanık Hışım savunmasında, olay günü iftar saatinden sonra arkadaşlarıyla birlikte kahve içmek için Bağdat Caddesi'ne doğru yola çıktıklarını anlattı.

Kurallara göre ilerlediğini savunan Hışım, şunları kaydetti:

"50-60 kilometre hızla ilerlerken bir anda şahıs koşarak önüme çıktı. Sağ ön çamurluğun sesiyle fark ettim. Hava karanlıktı yaya geçidini fark etmedim. Olay esnasında alkollü değildim. Olaydan sonra ben aracımı az ileride durdurdum. Arkadaşlarımla birlikte indik. Olay yerine gitmek istedim ancak arkadaşlarım müdahale etti. Olay yerinde hoş olmayan şeyler olabileceğini söylediler. Onlar yardıma gitti ben de oradaki kalabalığı görünce korku ve panikle olay yerinden uzaklaştım. Durumun kritik olduğunu öğrenince bizzat kendim karakola gidip teslim oldum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum."

Söz verilen anne Özlem Çapan Özeren ise sanığın trafik kurallarına ve işaretlerine uymadan hızlı şekilde çarpması sonucu oğlunun 2 metre uzağa savrulduğunu belirtti.

Kaza sonrasında oğlunu ağır şekilde yaralanmış vaziyette gördüğünü söyleyen Özeren, "Çarpan kişi böyle ölümcül bir darbeden sonra olay yerinden kaçmıştır. Olayın kazayla açıklanmayacağı ortadadır. Eğer bir yaya geçidinde, diğer araçların durduğu ortamda bir araç bir kişinin ölümüne sebep oluyorsa, bu durum hepimiz için tehlike arz etmektedir. Bu dosyada tartışılan sadece kaza değil, insan hayatına verilen değerdir. Çünkü yaya geçidine yaklaşırken hızı azaltmak zorunludur. Bu olay basit bir dikkatsizlik olarak değerlendirilemez." ifadelerini kullandı.

Mütalaada sanığın 9 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın kullandığı araçla Bağdat Caddesi'nde seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmekte olan maktule çarparak ölümüne sebebiyet verdiği, kazadan sonra olay yerini terk ettiği, eyleminin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Sanığın kazada Karayolu Trafik Kanunu uyarınca kural ihlali yaptığı belirtilen mütalaada, maktulün kusursuz, sanığın ise kusurlu olduğu kaydedildi.

Mütalaada, toplanan deliller kapsamında sanığın üzerine atılı "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Hışım, tahliyesini talep etti.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, suçun vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak sanık Azad Baran Hışım'ın, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 16 Nisan'a ertelendi.

Bu arada duruşma salonunun önünde bekleyen aile yakınları, sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Azad Baran Hışım'ın 19 Şubat'ta kullandığı araçla Bağdat Caddesi'nde yaya geçidinden geçmeye çalışan Berkay Şengel'e çarptığı ve olay yerinden kaçtığı anlatılıyor.

Yaralanan Şengel'in kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağı ile bilirkişi raporuna göre sanığın kazada tamamen kusurlu olduğu, Berkay Şengel'in ise kusursuz olduğunun bildirildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanığın savunması, tanık beyanları, bilirkişi raporu, görüntü izleme tutanakları ve doktor raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, sanığın sevk ve idaresindeki araçla yaya olan Şengel'e çarparak hayatını kaybetmesine, taksirli eylemiyle sebebiyet verdiğinin sabit olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, tutuklu sanık Azad Baran Hışım'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

