Döviz bürosuna ateş açıp kaçan 5 kişi Sakarya'da yakalandı, biri eski kulüp başkanının oğlu - Son Dakika
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Döviz bürosuna ateş açıp kaçan 5 kişi Sakarya'da yakalandı, biri eski kulüp başkanının oğlu

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Döviz bürosuna ateş açıp kaçan 5 kişi Sakarya\'da yakalandı, biri eski kulüp başkanının oğlu
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Döviz bürosuna ateş açıp kaçan 5 kişi Sakarya\'da yakalandı, biri eski kulüp başkanının oğlu
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İstanbul Kadıköy'de 24 Ekim'de bir döviz bürosuna silahla ateş açılmasının ardından kaçan 5 kişi, polisin takibi sonucu Sakarya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sorguda şüphelilerden K.F.E.'nin bir spor kulübünün eski başkanı Y.E.'nin oğlu olduğu anlaşıldı. Polis, saldırıya uğrayan büronun tehdit almadığını, yan taraftaki borçlu döviz bürosunun ise sürekli tehdit aldığını belirledi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

KADIKÖY'de döviz bürosunu kurşunladıktan sonra kaçan 5 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerini kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de 24 Ekim Cumartesi günü bir döviz bürosuna düzenlenen silahla ateş edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Çalışmalarının ardından kamera görüntüleri incelendi. Çalışmalarda kimliği belirsiz bir kişinin döviz bürosuna silahla ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı, ardından yakında bekleyen bir araca binerek kaçtığı görüldü.

ÇALINTI PLAKAYLA SAKARYA'YA KAÇTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarında şüphelilerin kaçarken kullandıkları otomobile, olay öncesinde başka bir araçtan çaldıkları plakayı taktıkları tespit edildi. Yapılan takip sonucu şüphelilerin olayın ardından Sakarya'ya kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin Sakarya'da kaldıkları yerin tespit edilmesinin ardından Özel Harekat polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) gözaltına alındı.

ESKİ KULÜP BAŞKANININ OĞLU ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelilerden K.F.E.'nin İstanbul'da bir spor kulübünün eski başkanı olan Y.E.'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. K.F.E.'nin olayda kullandığı plakası değiştirilmiş otomobilin de annesinin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

YANLIŞ BÜROYU KURŞUNLAMIŞ OLABİLİRLER

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken kurşunlanan döviz bürosunun daha önceden tehdit almadığı, ancak yan tarafta bulunan O.G.'ye ait başka bir döviz bürosunun piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu ve sürekli tehditler aldığı tespit edildi. Bu nedenle şüphelilerin yanlış döviz bürosunu kurşunlamış olma ihtimalleri değerlendiriliyor. Poliste işlemleri tamamlanan ve susma haklarını kullanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Cumartesiİstanbul3. SayfaSakaryaKadıköyGüncelDövizSporSon Dakika

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