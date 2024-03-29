Kadim Dostlar Platformu, Murat Kurum'a destek verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadim Dostlar Platformu, Murat Kurum'a destek verecek

Kadim Dostlar Platformu, Murat Kurum\'a destek verecek

Kadim Dostlar Platformu Başkanı Yakup Sucuoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini duyurdu.

29.03.2024 16:48  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadim Dostlar Platformu Başkanı Yakup Sucuoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini duyurdu.

Milli Görüş hareketine mensup platform üyeleri, Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Platform Başkanı Sucuoğlu, Eski başbakanlardan ve Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın mirasına sahip çıkanlar olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Erbakan liderliğinde 1969'da başlayan Milli Görüş hareketinin 55 yıldır ilkeli duruşuyla güçlü bir Türkiye ve birleşmiş bir İslam dünyası için gayret ettiğini belirten Sucuoğlu, "Geçen bu süre zarfında Milli Görüş, inancımız ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda birçok siyasi birliktelik yapmış, ümmet ve millet hayrına birçok hayırlı işleri başarmıştır. Bu çalışmaların neticesinde, Milli Görüş halkımızın teveccühünü kazanarak, 1994 yılında 'İstanbul Emin Ellere' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına taşımıştır. Yıllar sonra devran dönmüş, iktidarlar değişmiş fakat Milli Görüş hala ülkemizin en değerli dünya görüşü olma özelliğini taşımaya devam etmektedir." diye konuştu.

Sucuoğlu, 31 Mart'ta verecekleri oylarla yolsuzluk ve beceriksizliğin önüne geçip Türkiye'yi lider ülke yapma yolunda adım atacaklarını dile getirdi.

Türkiye'yi bölmek için bekleyen güçlere karşı duracaklarına dikkati çeken Sucuoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güneyinde terör devleti kurmak isteyenlerin nasıl bir telaşa girdiklerini ve Cumhurbaşkanımızın bu seçimden yenilgiyle çıkması için ne kadar büyük bir çaba içinde olduklarını sizler de takip ediyorsunuz. Ülkemizin bekası ve daha güçlü bir Türkiye için bizler de kurulan bu tezgahların ve dönen dolapların farkındayız. Bunun için 'Kadim Dostlar Milli Görüş' grubu olarak 31 Mart'ta büyükşehirlerde AK Parti'yi destekleme ve özellikle İstanbul'da Sayın Murat Kurum'u destekleme kararı almış bulunmaktayız."

"Bizans'ın torunlarını muvaffak etmeye çalışıyorlar"

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mahmut Altunsoy ise Milli Görüş'ün hiç kimsenin tekelinde olmadığını belirterek, 31 Mart'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracaklarını kaydetti.

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Ayasofya'yla ilgili sözünü aktaran Altunsoy, şöyle devam etti:

"Bir gün ne zaman ki Ayasofya'da ezanlar okunuyorsa, ibadete açılırsa biliniz ki Milli Görüş hakimdir. Şimdi 100 yıllık planları birer birer bozduğumuz bu noktada birilerinin kayığına binerek Müslümanları bölüp parçalamaya çalışıyorlar. Gayrimeşru ilişkiler içerisinde olan insanları, Bizans'ın torunlarını muvaffak etmeye çalışıyorlar. Bilsinler ki Milli Görüş'ün neferleri yok olmadığı müddetçe asla ve asla muvaffak olamayacaklardır."

Basın açıklamasına, eski bakanlardan İdris Güllüce ile Teoman Rıza Güneri, 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, eski AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ, eski Ümraniye Belediye Başkanı Mehmet Bingöl ile bazı STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadim Dostlar Platformu, Murat Kurum'a destek verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Sancaktepe mitinginde konuştu: (2)
    18:13 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Sancaktepe mitinginde konuştu: (2)

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, "Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu
    18:11 AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu

    AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'ye çeşitli programlara katılmak için geldi. Elitaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Yeni Çarşı'da esnafla sohbet etti ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi. Elitaş'a AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen ile partililer eşlik etti.

  • Eskişehir'de Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı
    18:07 Eskişehir'de Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

    Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu ve yapılan kontrollerde 558 gram bonzai ve 4 sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, adli makamlar tarafından cezaevine gönderildi.

  • Samsun'da Polis Ekipleri Trafik Bilgilendirme Çalışması Yaptı
    18:06 Samsun'da Polis Ekipleri Trafik Bilgilendirme Çalışması Yaptı

    Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması yaparak, trafik kazalarının önlenmesi ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çaba sarf etti. İl merkezinde 204 araç sürücüsü ve 281 yayaya el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.

  • Antalya Grand Slam Judo Turnuvası Başladı
    18:05 Antalya Grand Slam Judo Turnuvası Başladı

    Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam, Antalya'da başladı. Türkiye'yi 21 kadın ve 25 erkek sporcu temsil ediyor. Turnuvaya 93 ülkeden toplam 652 sporcu katılıyor. İlk gününde 48, 60, 66 kiloda müsabakalar yapıldı. Milli judocu Sıla Ersin gümüş, Salih Yıldız ise bronz madalya kazandı. Turnuva 31 Mart'ta sona erecek.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ'da Esnafı Ziyaret Etti
    18:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ'da Esnafı Ziyaret Etti

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti. Göktaş, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesine geldi. Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Göktaş, ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe'ye destek istedi. Göktaş, Tekirdağ gelini olduğu için sık sık kente geldiğini söyledi. Seçimin önemli olduğunu ifade eden Göktaş, Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istediklerini belirtti.

  • Marmaris'teki 2 Bin 500 Yıllık Kaya Mezarı Düzenlenecek
    18:05 Marmaris'teki 2 Bin 500 Yıllık Kaya Mezarı Düzenlenecek

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Karya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarının çevresi düzenlenecek. Mezarın çevresi temizlenecek, yürüyüş güzergahı gibi çalışmalar yapılacak ve turizme kazandırılacak. Mezarın Lykia tipi olduğu ve milattan önce 4. yüzyılda yaşamış önemli bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.

  • Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçime saatler kala İstanbul'daki son anket sonucu ortaya çıktı
    18:02 Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Seçime saatler kala İstanbul'daki son anket sonucu ortaya çıktı

    ORC Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 41,3'ü Murat Kurum'u tercih etti. Diğer adayların destek oranları ise daha düşük seviyelerde kaldı.


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
17:25 Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanınca arkadaşı tarafından güçlükle kurtarıldı
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 18:14:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kadim Dostlar Platformu, Murat Kurum'a destek verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement