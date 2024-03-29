Kadim Dostlar Platformu, Murat Kurum\'a destek verecek

Kadim Dostlar Platformu Başkanı Yakup Sucuoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini duyurdu.
Milli Görüş hareketine mensup platform üyeleri, Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldı.
Platform Başkanı Sucuoğlu, Eski başbakanlardan ve Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan'ın mirasına sahip çıkanlar olarak bir araya geldiklerini söyledi.
Erbakan liderliğinde 1969'da başlayan Milli Görüş hareketinin 55 yıldır ilkeli duruşuyla güçlü bir Türkiye ve birleşmiş bir İslam dünyası için gayret ettiğini belirten Sucuoğlu, "Geçen bu süre zarfında Milli Görüş, inancımız ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda birçok siyasi birliktelik yapmış, ümmet ve millet hayrına birçok hayırlı işleri başarmıştır. Bu çalışmaların neticesinde, Milli Görüş halkımızın teveccühünü kazanarak, 1994 yılında 'İstanbul Emin Ellere' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına taşımıştır. Yıllar sonra devran dönmüş, iktidarlar değişmiş fakat Milli Görüş hala ülkemizin en değerli dünya görüşü olma özelliğini taşımaya devam etmektedir." diye konuştu.
Sucuoğlu, 31 Mart'ta verecekleri oylarla yolsuzluk ve beceriksizliğin önüne geçip Türkiye'yi lider ülke yapma yolunda adım atacaklarını dile getirdi.
Türkiye'yi bölmek için bekleyen güçlere karşı duracaklarına dikkati çeken Sucuoğlu, şunları kaydetti:
"Ülkemizin güneyinde terör devleti kurmak isteyenlerin nasıl bir telaşa girdiklerini ve Cumhurbaşkanımızın bu seçimden yenilgiyle çıkması için ne kadar büyük bir çaba içinde olduklarını sizler de takip ediyorsunuz. Ülkemizin bekası ve daha güçlü bir Türkiye için bizler de kurulan bu tezgahların ve dönen dolapların farkındayız. Bunun için 'Kadim Dostlar Milli Görüş' grubu olarak 31 Mart'ta büyükşehirlerde AK Parti'yi destekleme ve özellikle İstanbul'da Sayın Murat Kurum'u destekleme kararı almış bulunmaktayız."
"Bizans'ın torunlarını muvaffak etmeye çalışıyorlar"
Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mahmut Altunsoy ise Milli Görüş'ün hiç kimsenin tekelinde olmadığını belirterek, 31 Mart'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracaklarını kaydetti.
Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Ayasofya'yla ilgili sözünü aktaran Altunsoy, şöyle devam etti:
"Bir gün ne zaman ki Ayasofya'da ezanlar okunuyorsa, ibadete açılırsa biliniz ki Milli Görüş hakimdir. Şimdi 100 yıllık planları birer birer bozduğumuz bu noktada birilerinin kayığına binerek Müslümanları bölüp parçalamaya çalışıyorlar. Gayrimeşru ilişkiler içerisinde olan insanları, Bizans'ın torunlarını muvaffak etmeye çalışıyorlar. Bilsinler ki Milli Görüş'ün neferleri yok olmadığı müddetçe asla ve asla muvaffak olamayacaklardır."
Basın açıklamasına, eski bakanlardan İdris Güllüce ile Teoman Rıza Güneri, 73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, eski AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ, eski Ümraniye Belediye Başkanı Mehmet Bingöl ile bazı STK temsilcileri katıldı.
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