Kadın Hakları 90 Yaşında

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(TBMM) - Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümünde, Giresun'un tarihinde seçilen ilk kadın milletvekili CHP'li Elvan Işık Gezmiş, "Biz bu kazanımı birçok ülkeden önce sağlamış olmamıza rağmen, maalesef geri durumdayız. Endekslerde en son sıralardayız. Bu, Ulu Önder'imizin kurduğu Türkiye'mize maalesef yakışmıyor. Bugün Meclis'te kadın temsili yüzde 20, yerel yönetimlerde yüzde 5 civarında. Elbetteki yeterli değil. Yüzde 50-50 yaşadığınız bir toplumda eksik temsil demokrasinin eksik olduğunu gösterir" dedi. Gezmiş, siyaset yapmak isteyen kadınlara, "Evet zorluklar yaşanıyor, kültürel değerlerimiz ya da sosyal sorumluluklarımızla ilgili ama biraz cesaretli olduğumuzda bunu başarırız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var" diye seslendi.

Gezmiş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıl dönümü olduğunu belirterek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934 tarihinde, Avrupa'da pek çok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğine işaret etti. Cumhuriyet'in "bir kadın ve bilim devrimi" olduğunu söyleyen Gezmiş, "Ulu Önder'imizin verdiği seçme seçilme hakkı sadece Türkiye için değil dünya için devrimdir, bir ışıktır. Bugün bizim için gerçekten çok özel bir gün" dedi.

Giresun'un Cumhuriyet tarihinde seçilmiş ilk kadın milletvekili olduğunu ifade eden Gezmiş, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında milletvekili seçildiğini söyleyerek, "Bu benim için bir onur olmakla birlikte, aslında ilim Giresun için bir eksiklikti. Giresun bir Cumhuriyet kentidir. Bu, kadın erkeğin toplumsal olarak hiçbir sıkıntı olmadan yaşadığı bir şehir için eksiklikti. Bunu başardık, eminim ilerleyen zamanlarda kadın temsili ilimde de ülkemde de her geçen gün artarak devam edecek" diye konuştu.

"Bu kazanımı birçok ülkeden önce sağlamış olmamıza rağmen, maalesef geri durumdayız, endekslerde en son sıralardayız"

Siyasetçi bir ailede büyüdüğünü ve siyasete ilgisinin hep olduğunu söyleyen Gezmiş, İstanbul'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Giresun'a dönerek partiye üye olduğunu ve gençlik kollarından başlayarak tüm kademelerde görev aldığını anlattı.

Gezmiş, Türkiye'de kadınların siyasetteki yeriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz bu kazanımı birçok ülkeden önce sağlamış olmamıza rağmen, maalesef geri durumdayız. Endekslerde en son sıralardayız. Bu, Ulu Önder'imizin kurduğu Türkiye'mize maalesef yakışmıyor. Bugün Meclis'te kadın temsili yüzde 20, yerel yönetimlerde yüzde 5 civarında. Elbetteki yeterli değil. Yüzde 50-50 yaşadığınız bir toplumda eksik temsil demokrasinin eksik olduğunu gösterir. Eşit temsilin olmadığı yerde demokrasiyi sorgulamak gerekir, aslında demokrasi eksik kalmıştır."

"Kadınlar zorlanıyor"

Kadın siyasetçiler konusunda 2023 Genel Seçimlerinde seçilen kadın milletvekillerinin aday adaylığı sürecinde yaşadıkları zorluklarla ilgili bir çalışma yaptığını anlatan Elvan Işık Gezmiş, şöyle konuştu:

"Kadınlar evet zorlanıyor, aile hayatı, sosyal çevre, geçmişten gelen kültürel şeyler etkiliyor. Daha ataerkil bir toplumuz biz. Var olmak kolay değil. Siyaset daha eril bir alan olarak gözükmekle beraber, siyaset kadın erkek, isteyen herkes için çok uygun. Kadınlar çok idealist. Topluma katkı sağlamak konusunda çok emek veriyorlar. Onun için kesinlikle eşit temsil olmalı. Bu konuda hemcinslerime de şunu söylemek istiyorum. Evet zorluklar yaşanıyor, kültürel değerlerimiz ya da sosyal sorumluluklarımızla ilgili ama biraz cesaretli olduğumuzda bunu başarırız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var."

"Ülkemizin her yeri feryat figan kadın çığlıklarıyla dolu"

Kadınlara yönelik şiddete de değinen Elvan Işık Gezmiş, şunları kaydetti:

"Kadına şiddet şu anda Türkiye'nin vicdanını yaralayan bir duruma geldi. En son elimizdeki istatistik 2002-2009 yılları arasında kadın cinayetleri oranındaki artış yüzde 1400. Sonrasında da hep artarak devam etti. Şiddet vakaları her geçen gün artıyor. Sadece kadına değil, çocuk istismarları da artıyor. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması kabul edilebilir değil. 6284 sayılı Kanun maalesef etkin uygulanamıyor.

Çocuk istismarlarıyla ilgili 6 yıllık bir analiz inceledim. Mahkemeye ulaşan davalarda mahkumiyet alma oranı yüzde 45'lerde kalmış. Geriye kalanlar ne olmuş. Burada bir eksiklik var Cezasızlık cesaretlendiriyor. Cezaların etkin uygulanması gerekiyor. Kadınlara yönelik şiddet çok arttı. Kadınlar, genç kızlar maalesef kendini güvende hissetmiyor. Ülkemizin her yeri feryat figan kadın çığlıklarıyla dolu."