Kadın Oyunları Festivali Başladı

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Kadın hikayelerinin anlatıldığı tiyatro oyunlarının yer aldığı Kadın Oyunları Festivali'nin gelirinin bir kısmı, kız çocuklarının eğitimi için bağışlanacak.

Kadın temalı tiyatro festivali olma özelliği taşıyan "Kadın Oyunları Festivali"nin ilk ayağı, 3-7 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirildi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, sırasıyla Aydın, Bandırma, Konak, Manisa, Muğla, Çanakkale ve Ayvalık'ta gösterim yapacak.

Kadın Oyunları Festivali'nin Direktörü Hasan Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada artarak devam eden bir kadın sorunu olduğunu belirterek, bu soruna tiyatro üzerinden ses yükseltmek ve farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Bu nedenle 2021'de bu projeye başladıklarını aktaran Aldemir, oyunların seyircilerde sarsıcı bir etki uyandırmasını beklediklerini dile getirdi.

Aldemir, "Sadece bir tiyatro festivali yapıp, 'Gülelim, eğlenelim ve evlerimize dönelim' düşüncesinden birazcık uzaklaşmak istiyoruz." dedi.

"Kız çocuklarının eğitim bursu için bağışlıyoruz"

Festivalin, kadına yönelik şiddet, taciz gibi çeşitli sorunları anlatmasını ve bu sorunlar üzerine farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Aldemir, "Kadın Oyunları Festivali sadece bir tiyatro festivalinden ziyade bir farkındalık projesi, bir sosyal sorumluluk projesi. Bizim de asıl amacımız tiyatro üzerinden bu farkındalığı yaratmak." dedi.

Yaptığı işlerle kamuoyunda güvenilir imaj yaratan ve takdir kazanan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını bildiren Aldemir, şunları söyledi:

"Her sene farklı bir sivil toplum kuruluşunu, araştırmalar ve görüşmeler üzerinden belirliyoruz ve gelirimizin bir bölümünü kız çocuklarının eğitim bursu için bağışlıyoruz. Onlardan da bağışın yapıldığını kanıtlamak amacıyla bize ve bize destek olan kurumlara yönelik düzenlenmiş teşekkür sertifikalarını istiyoruz."

"Kadınlar kadar erkek izleyicileri de festivale davet ediyoruz"

Sahnelenen oyunlarla kitlesel farkındalık da oluşturduklarına işaret eden Aldemir, dezavantajlı grupları, sığınma evlerinde veya kırsal kesimlerde tiyatroya hiç ulaşamamış kadın ve erkek izleyicileri, festivaldeki tiyatro oyunlarını izlemeye davet ettiklerini söyledi.

Aldemir, söyleşi ve paneller düzenleyerek bilinçlendirme çalışmaları da yaptıklarını kaydetti.

Festivalde kadın seyircilerden çok erkek seyircileri görmek istediklerini vurgulayan Aldemir, kadın sorununun erkekler tarafından yaratıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Aldemir, erkek izleyicilerin oyunları izleyip kendilerini sorgulaması, çevresindeki insanları bilinçlendirmesi ve bir sorunla karşılaştıklarında ona farklı refleksler geliştirmesi gerektiğini ifade ederek, "Kadınlar kadar erkek izleyicileri de festivale davet ediyoruz, onları daha çok ilgilendiriyor." dedi.