Kadın Sürücülere Pembe Direksiyon Eğitimi

Eyüp Sultan'da yaşayan ve yılın büyük çoğunluğunu Beykoz Riva'da karavanında geçiren direksiyon eğitmeni ve dijital içerik üreticisi Büşra Karahan, çeşitli nedenlerle İstanbul trafiğine çıkmaktan çekinen kadınlara "pembe direksiyon" adıyla eğitim vererek, bilinçli ve korkusuz kadın sürücüler yetiştiriyor.

45 yaşındaki 3 çocuk annesi Büşra Karahan, sosyal medya platformlarında açtığı "pembe direksiyon" adlı hesaplarla kadın sürücü adaylarının dikkatini çekiyor.

Karavanının içini de kendisiyle özdeşleştirdiği pembe tonlarında döşeyen Karahan, küçük bahçesindeki pembe saksılarda domates, biber ve çilek yetiştiriyor. Daha önce hiç ekim deneyimi olmadığını kaydeden Karahan, Beykoz'daki toprağın bereketli olması nedeniyle saksıya ektiği her şeyin yetiştiğini ifade ediyor.

Karahan, doğayla iç içe yaşadığı karavan parkından, kendisinden ders almak isteyen kadın sürücülerle buluşmak için ayrılıyor.

Buluşma yerine "pembe direksiyon" logolu aracıyla giden Karahan, dersleri adayların kendi araçlarında veriyor ve adaylara teknik anlatımların yanı sıra kadınların trafikte erkek sürücülere karşı nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyor.

Birçok kurumda söyleşilere de katılarak kadınların trafik korkusunu yenmesini ve hayata farklı açılardan bakmalarını hedefleyen Karahan, AA muhabirine, karavandaki yaşamını ve neden yalnızca kadın sürücü adaylarına eğitim verdiğini anlattı.

25 yıldır direksiyon eğitmenliği yaptığını, yaklaşık 3,5 yıl önce karavan hayatına başladığını belirten Karahan, doğayla iç içe yaşamanın kendisine iyi geldiğini söyledi.

Karahan, karavan parkında komşuluk ilişkilerinin apartman hayatına göre daha yakın olduğunu ve çocuklarının da bu hayatı çok sevdiğini anlatarak, "Direksiyon eğitmenliği yapıyorum ve 2 yıldır bir lojistik firmasında 'home office' çalışıyorum. Gün içinde şehrin gürültüsünde, trafiğinde, stresinde olduğum için akşam karavana geldiğimde kendimi sanki bir cennetin kapısından girmiş gibi hissediyorum. İnanın yorgunluğum şu kapıdan içeri girdikten sonra bitiyor." ifadelerini kullandı.

"'Bu kadın şofördür. Kesinlikle kadındır' diye bir önyargı var"

Karahan, Türkiye'de kadınların trafiğe çıkmada erkeklerden biraz daha geride durduklarını ve bu işin sanki sadece erkeklerin egemenliğinde olduğunu düşündüklerini belirterek, "Kadınlara, öyle bir şey olmadığını öğreterek gösteriyoruz. Aslında dikkat edilmesi gereken hususun şu olduğunu düşünüyorum: Trafikte genelde bir kadın şoför erkek şoför savaşı var. 30 senelik bir erkek şoförle daha 1 sene önce direksiyonun başına oturmuş bir kadın şoförü kıyaslayamayız. 30 senelik şoförle 30 senelik şoförü kıyaslarsınız, kadın şoförle erkek şoförü kıyaslarsınız. Ama bu işte yanlış algılara sebep oluyor. Trafikte hemen 'Bu kadın şofördür. Kesinlikle kadındır.' diye bir önyargı var. Bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Hem motivasyon ve destekle hem de eğitimle bu işi kadınların da çok iyi yaptığını göstermek istiyorum ve onlara eğitim veriyorum." diye konuştu.

"Pembe direksiyon" adını sadece kadınlara özel eğitim vermesi dolayısıyla kullandığını anlatan Karahan, "Kadınların da bu işi çok daha iyi bir süreçle yönetebildiğini, yürütebildiğini gösterebilmek adına kadınlara özel bir simge olsun istedim. Bu işi yapan çok sayıda meslektaşımız var ve 'Direksiyon Hocası bilmem kim' şeklinde hesaplar açıyorlar. Biraz farklı olup akılda kalmak istedim." dedi.

Karahan, pembe direksiyon adını şahıs adına marka olarak tescil ettirdiğini ve yeri geldiğinde erkekler tarafından aranıp "Eşime direksiyon eğitimi verir misiniz?" talepleriyle karşılaştığını aktardı.

Kadınların trafikte toplum tarafından neden daha acemi göründüğünü açıklayan Karahan, "Aileler erkek çocuklarına oyuncak araba, kızlara bebek, mutfak aletleri alıyorlar. Çocuklar arabayla oynarken ileri-geri, sağ-sol mantığı yaparken, 12-13 yaşında babasının arabasını kaçırırken, kız çocukları belki 30'unda o arabanın başına oturuyor." ifadesini kullandı.

Karahan, erkeklerin trafikte daha cesur olduklarının altını çizerek, eğitimlerde kadın sürücü adaylarına hata yapmaktan korkmayıp cesur olmaları telkinlerinde bulunduğunu dile getirdi.

69 yaşındaki kadın trafiğe çıkamadan hayatını kaybetti

Direksiyon derslerindeki anılarından bir kitap yazmaya başladığını bildiren Karahan, bu kitapta yer alacak bir hikayeyi aktararak, 26 yaşında ehliyet alan ancak eşinin baskısı üzerine direksiyon başına oturamayan 69 yaşında bir kadının kendisine ulaşıp ders almak istediğini söyledi.

Karahan, "Geç mi kaldım kızım, araba kullanmak istiyorum?" diyen teyzeyle ders günü ve saati konusunda anlaştıklarını ancak bu teyzenin sonraki aramalarına dönmediğini, bir müddet sonra teyzenin mide kanseri teşhisiyle hastaneye yatırıldığını öğrendiğini, daha sonra bu hastaneye giderek teyzeyi ziyaret ettiğini anlattı.

Hastanedeki hemşire aracılığıyla teyzeye "Kalk bir an önce, araba kullanacağız birlikte." notu gönderdiğini, notu okuyunca ağladığını öğrendiği teyzenin de "Ah kızım, burada mı buluşacaktık, böyle mi olacaktı karşılaşmamız? Ben buradan çıkabilir miyim bilmiyorum ama sakın kadınların umudu olmaktan vazgeçme." şeklinde yanıt gönderdiğini bildiren Karahan, teyzenin 3 hafta sonra vefat ettiğini, cenazesine gittiğini, eşinin kendisine "Ben nasıl onun bu kadar araba kullanmak isteyişini görememişim, nasıl böyle bir hata yapmışım?" dediğini ifade etti.

Karahan, kadın adayların derslere çıkmadan önce çok heyecanlandıklarını ancak araba kullanmanın "Hadi bas gaza git" mantığından ibaret olmadığını vurgulayarak, kadınların en çok geriye doğru gitmekte zorlandıklarını söyledi.

Trafikteki erkek sürücü terörüne değinen Karahan, "İstisnaları ayırıyorum ama erkek şoförler asla sinyal kullanmıyorlar. ya sinyal düğmelerinin pili bitti ya bunlara araba kullanmayı öğreten kişiler sinyalin yerini öğretmediler ya da bunlar 'Aman, bu işe yaramıyor' deyip koparıp atıyorlar diyorum. Çünkü gerçekten kendileri kullanmadıkları için sizin de kullanmanıza müsaade etmiyorlar." dedi.

Trafikte yazılı olmayan kurallar var

Karahan, trafikte olması gereken hoşgörüye dair "Bencil olmamamız gerekiyor. Araba kullanırken yazılı olmayan bazı kurallar vardır, bunları uygulamamız gerekiyor. Park ederken yazılı olmayan kurallar vardır. Hayatımızın her alanında belli kurallara riayet edersek trafikte de, normal hayatımızda da birbirimize saygımız olur ve o zaman bir kavga ya da sıkıntı yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Trafiğe çıkmaktan korkan kadınlara tavsiyelerde bulunan Karahan, "Kadınlar zannediyorlar ki o arabanın başına geçtiklerinde, gaza bastıklarında uzay mekiği dünyasına geçiyorlar ve birilerini ezecekler, çarpacaklar. Diyorum ki algılarınızı yönetin, bu tamamen sizin kontrolünüzde, sizin beyninizin yönetebileceği bir şey. Ayaklarınızla yönetmiyorsunuz arabayı, beyninizle yönetiyorsunuz. O arabaya bindiğinizde binerken baştan aşağıya arabayla bütünleşmeniz gerekiyor. O hakimiyetin sizde olduğunu bildikten sonra gerisinden korkmayın ve cesaret edin. Bir başarıyı başlatmak için önce bir adım atmak gerekir ya, o adımı attıktan sonra gerisi gelir." şeklinde konuştu.

Karahan, eski öğrencilerinden hayallerini gerçekleştiren çok sayıda kadın olduğunu anlatarak, "Normal hayata karışmak için otobüse bindiğimde birisi bana yanlışlıkla bile dokunduğunda benim kemiklerim kırılıyor, evin içine hapsoldum." diyen cam kemik hastası bir kadının da, çocuklarının geçimini sağlamak için kanser hastası eşinin yerine trafiğe çıkması gereken bir kadının da hayallerine ulaşmasına aracı olduğunu belirtti.