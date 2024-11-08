Kadın ve Yapay Zeka Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadın ve Yapay Zeka Zirvesi

Uluslararası Zirve'de yapay zeka ve kadın konuları tartışıldı, eşitlik vurgulandı.

08.11.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın moderatörlüğü ve konuk bakanların katılımıyla "Yapay Zeka Çağında Kadın: Meydan Okumalar ve Gelişen Fırsatlar" başlıklı oturum düzenlendi.

Bakanlık ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğinde Haliç Üniversitesinde "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla gerçekleştirilen zirvede farklı başlıklarda oturumlar yapıldı.

Bakan Göktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı "Yapay Zeka Çağında Kadın: Meydan Okumalar ve Gelişen Fırsatlar" oturumuna; Gürcistan İşgal Altındaki Topraklarda Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Mikheil Sarjveladze, Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ve Sırbistan Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadınların Ekonomik ve Siyasi Olarak Güçlendirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Tatjana Macura konuşmacı olarak katıldı.

Mikheil Sarjveladze, yapay zekanın kadınların sosyal, ekonomik ve profesyonel yaşamlarını dönüştürme gücüne sahip olduğuna ancak bunun eşit bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sarjveladze, "Yapay zeka teknolojileri ilerlemeyi teşvik edebilse de toplumsal cinsiyet ön yargılarını ve kalıplaşmış yargıları pekiştirmemeleri için dikkatli olmalıyız. Yapay zeka algoritmalarının sadece teknolojik olarak gelişmiş olmasını değil, aynı zamanda etik olarak sağlam ve cinsiyet ayrımcılığından uzak olmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Yapay zeka iyilik için bir güç olabilir, ancak uygun önlemler alınmazsa mevcut eşitsizlikleri artırma ve kadınlar için yeni sosyal zorluklar yaratma riski taşır." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka sistemlerinin dışlama araçları haline gelmesini önlemek için aktif olarak çalışılması gerektiğini kaydeden Sarjveladze, "Daha eşitlikçi bir gelecek inşa etmek için yapay zeka hem çevrim içi hem de çevrim dışı ortamda kadınların güvenliği, saygınlığı ve fırsatları üzerindeki etkisi tam olarak dikkate alınarak geliştirilmelidir. Taahhüdümüz nettir: Yapay zeka, mevcut eşitsizlikleri sürdüren bir mekanizma olarak değil, toplumsal cinsiyet eşitliği için bir araç olarak hizmet etmelidir." dedi.

"Kadınların ve kız çocuklarının adalete eşit erişimi sağlanmalıdır"

Fatmir Limani de adalete erişimin temel bir insan hakkı olduğunu belirterek, "Bu hak, etkili bir başvuru hakkını, adil yargılanmayı ve gerektiğinde ücretsiz hukuki yardım almayı içerir. Kadınların ve kız çocuklarının adalete eşit erişimi sağlanmalıdır. Bunun için kültürel engellerin, yargı sistemindeki ayrımcılığın ve cinsiyetçiliğin üstesinden gelinmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Mısırlı Bakan Morsy, kadınların yeni teknoloji çağının karar alma döngüsünde masanın etrafında olması gerektiğine işaret ederek, "Dilimiz dikkate alınmalı, hayatlarımız ve zarar vermeme politikamız gözetilmelidir. Mısır, Arap bölgesinde kapsamlı bir teknoloji destekli kadına yönelik şiddet yasasına sahip sadece üç ülkeden biridir." değerlendirmesini yaptı.

Senegalli Bakan Dieye, yapay zekanın, özellikle veri bilimi, yapay zeka mühendisliği, veri analizi, sağlığa erişim gibi alanlarda, kapsayıcı öğrenme ve eğitim sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla kadınlara açık yeni işler ve beceri ihtiyaçları yarattığını söyledi.

Sırbistan'dan konuk bakan Macura ise yapay zekanın dünyayı yeniden şekillendirdiğini, ilerleme için yeni fırsatlar sunduğunu ancak bunun yanında toplumsal cinsiyet ön yargılarını da güçlendirdiğini anlattı.

Yapay zekanın tıbbi teşhis için kullanıldığında erkek semptomlarına göre cevaplar verdiğini belirten Macura, "Kadınlar tıp gibi onları desteklemeyi amaçlayan alanlarda genellikle göz ardı edilirken, ne yazık ki zararın yaygın olduğu alanlarda merkezi hedef haline geliyorlar. Yapay zeka gelişiminin getirdiği zorlukların üstesinden yalnızca yapay zeka ve onun potansiyeli konusundaki bilgi birikimimizi genişleterek gelebiliriz." şeklinde konuştu.

"Yapay zeka destekli eğitim programları, kadınların yeteneklerini geliştirmede önemli kaynak"

Göktaş, oturumun sonunda yaptığı konuşmada, yapay zekanın hızla gelişen ve her geçen gün yakalanması zorlaşan bir teknoloji olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle, bu zirvenin yapay zeka ile gelen dönüşümün kadınlar üzerindeki etkisini ülke örnekleriyle ele almak açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kadınların yapay zeka ve teknoloji alanında eğitim almasını teşvik etmek, dijital beceriler kazandırmak için programlar oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Göktaş, "Bu programların, kadınların mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın ötesinde sektörün çeşitliliğini artırarak yenilikçi çözümler üretilmesine zemin hazırlayacağına inanıyorum. Yapay zeka destekli eğitim programları, kadınların yeteneklerini geliştirmede önemli bir kaynaktır. Çevrim içi öğrenme platformlarının özellikle yapay zeka ile sağlanan kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri, kadınların teknoloji becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacaktır." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın ve Yapay Zeka Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:21 Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin fotoğrafına tepki yağdı Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı
10:19 Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken üzerine radyatör düşen çocuk hayatını kaybetti
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 23:01:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın ve Yapay Zeka Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.