Kadın ve Yapay Zeka Zirvesi

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6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın moderatörlüğü ve konuk bakanların katılımıyla "Yapay Zeka Çağında Kadın: Meydan Okumalar ve Gelişen Fırsatlar" başlıklı oturum düzenlendi.

Bakanlık ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğinde Haliç Üniversitesinde "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla gerçekleştirilen zirvede farklı başlıklarda oturumlar yapıldı.

Bakan Göktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı "Yapay Zeka Çağında Kadın: Meydan Okumalar ve Gelişen Fırsatlar" oturumuna; Gürcistan İşgal Altındaki Topraklarda Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Mikheil Sarjveladze, Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani, Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ve Sırbistan Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadınların Ekonomik ve Siyasi Olarak Güçlendirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Tatjana Macura konuşmacı olarak katıldı.

Mikheil Sarjveladze, yapay zekanın kadınların sosyal, ekonomik ve profesyonel yaşamlarını dönüştürme gücüne sahip olduğuna ancak bunun eşit bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Sarjveladze, "Yapay zeka teknolojileri ilerlemeyi teşvik edebilse de toplumsal cinsiyet ön yargılarını ve kalıplaşmış yargıları pekiştirmemeleri için dikkatli olmalıyız. Yapay zeka algoritmalarının sadece teknolojik olarak gelişmiş olmasını değil, aynı zamanda etik olarak sağlam ve cinsiyet ayrımcılığından uzak olmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Yapay zeka iyilik için bir güç olabilir, ancak uygun önlemler alınmazsa mevcut eşitsizlikleri artırma ve kadınlar için yeni sosyal zorluklar yaratma riski taşır." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka sistemlerinin dışlama araçları haline gelmesini önlemek için aktif olarak çalışılması gerektiğini kaydeden Sarjveladze, "Daha eşitlikçi bir gelecek inşa etmek için yapay zeka hem çevrim içi hem de çevrim dışı ortamda kadınların güvenliği, saygınlığı ve fırsatları üzerindeki etkisi tam olarak dikkate alınarak geliştirilmelidir. Taahhüdümüz nettir: Yapay zeka, mevcut eşitsizlikleri sürdüren bir mekanizma olarak değil, toplumsal cinsiyet eşitliği için bir araç olarak hizmet etmelidir." dedi.

"Kadınların ve kız çocuklarının adalete eşit erişimi sağlanmalıdır"

Fatmir Limani de adalete erişimin temel bir insan hakkı olduğunu belirterek, "Bu hak, etkili bir başvuru hakkını, adil yargılanmayı ve gerektiğinde ücretsiz hukuki yardım almayı içerir. Kadınların ve kız çocuklarının adalete eşit erişimi sağlanmalıdır. Bunun için kültürel engellerin, yargı sistemindeki ayrımcılığın ve cinsiyetçiliğin üstesinden gelinmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Mısırlı Bakan Morsy, kadınların yeni teknoloji çağının karar alma döngüsünde masanın etrafında olması gerektiğine işaret ederek, "Dilimiz dikkate alınmalı, hayatlarımız ve zarar vermeme politikamız gözetilmelidir. Mısır, Arap bölgesinde kapsamlı bir teknoloji destekli kadına yönelik şiddet yasasına sahip sadece üç ülkeden biridir." değerlendirmesini yaptı.

Senegalli Bakan Dieye, yapay zekanın, özellikle veri bilimi, yapay zeka mühendisliği, veri analizi, sağlığa erişim gibi alanlarda, kapsayıcı öğrenme ve eğitim sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla kadınlara açık yeni işler ve beceri ihtiyaçları yarattığını söyledi.

Sırbistan'dan konuk bakan Macura ise yapay zekanın dünyayı yeniden şekillendirdiğini, ilerleme için yeni fırsatlar sunduğunu ancak bunun yanında toplumsal cinsiyet ön yargılarını da güçlendirdiğini anlattı.

Yapay zekanın tıbbi teşhis için kullanıldığında erkek semptomlarına göre cevaplar verdiğini belirten Macura, "Kadınlar tıp gibi onları desteklemeyi amaçlayan alanlarda genellikle göz ardı edilirken, ne yazık ki zararın yaygın olduğu alanlarda merkezi hedef haline geliyorlar. Yapay zeka gelişiminin getirdiği zorlukların üstesinden yalnızca yapay zeka ve onun potansiyeli konusundaki bilgi birikimimizi genişleterek gelebiliriz." şeklinde konuştu.

"Yapay zeka destekli eğitim programları, kadınların yeteneklerini geliştirmede önemli kaynak"

Göktaş, oturumun sonunda yaptığı konuşmada, yapay zekanın hızla gelişen ve her geçen gün yakalanması zorlaşan bir teknoloji olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle, bu zirvenin yapay zeka ile gelen dönüşümün kadınlar üzerindeki etkisini ülke örnekleriyle ele almak açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kadınların yapay zeka ve teknoloji alanında eğitim almasını teşvik etmek, dijital beceriler kazandırmak için programlar oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Göktaş, "Bu programların, kadınların mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın ötesinde sektörün çeşitliliğini artırarak yenilikçi çözümler üretilmesine zemin hazırlayacağına inanıyorum. Yapay zeka destekli eğitim programları, kadınların yeteneklerini geliştirmede önemli bir kaynaktır. Çevrim içi öğrenme platformlarının özellikle yapay zeka ile sağlanan kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri, kadınların teknoloji becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacaktır." sözlerine yer verdi.