Kadınlar Gevaş'ta Kara Kovan Balı Hasadı Yapıyor - Son Dakika
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Kadınlar Gevaş'ta Kara Kovan Balı Hasadı Yapıyor

Kadınlar Gevaş\'ta Kara Kovan Balı Hasadı Yapıyor

Gevaş'ta Artos Kadın Kooperatifi üyeleri, organik kara kovan balı hasadına başladı.

28.09.2024 12:49
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VAN'ın Gevaş ilçesindeki 2 bin rakımlı bölgede kadınlar tarafından üretilen kara kovan balının hasadına başlandı. Kadınları üretime teşvik etmek için kurulan Artos Kadın Kooperatifi'nin üyeleri, söğüt dallarıyla yapılan ve etrafı çamurla kaplanan sepet kovanlarda, pembe maske ve kıyafetleri ile bal hasadı yapıyor. Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç, "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında aldığımız destekle Gevaş ilçesinde 'Organik Arı Ürünleri Paketlenmesi İşlenmesi' tesisi kurduk. Bu tesiste organik kara kovan ballarımızı işleyip, paketleyip, satışa sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Van ve çevresi, yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bir yere sahip. Türkiye'de üretilen en kıymetli balları arasında yer alan kara kovanın hasadına da Van'ın Gevaş ilçesinde başlandı. Hiçbir şekilde suni petek eklemesi yapılmadan, sadece işçi arılar tarafından örülen petekle, şeker ve herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal üretilen, prolin değeri yüksek kara kovan balı, oldukça rağbet görüyor. Söğüt dallarıyla yapılan ve etrafı çamurla kaplanan sepet kovanlarda, pembe kıyafetli ve maskeli kadınların ürettiği kara kovan balı, sofralarda yerini alacak. Son yıllarda sağlanan desteklerle sayısı artan kadın arıcılar, havaların soğuması ile ilkbaharda bıraktıkları sepet kara kovan balının hasadını yapıyor.

KOVANLAR İÇİN 900 BİN LİRA BÜTÇE AYRILDI

Kadınları üretime teşvik etmek amacıyla ilçede kurulan Artos Kadın Kooperatifi üyeleri de bu işin sadece erkek mesleği olmadığını belirterek, farkındalık oluşturmak istiyor. Bu yıl 'Pembe Maskeli Arıcılar Organik Bal Üretiyor' projesi kapsamında verilen kovanlar için 900 bin lira bütçe ayrıldı ve bölgenin verimli yaylalarında pembe kıyafetleriyle organik bal üreten kadınlara, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 250 arılı kara kovan hibe edildi. Böylece teşvikler ile kadın arıcıların sayısının artması sağlandı.

'TESİSİMİZDE TAMAMEN KADINLAR ÇALIŞACAK'

Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç, 2022 yılında 7 kadın üye ile başladıklarını, şu an ilçede 10 kadın ile sepet kovanlarda hakiki kara kovan balı üretimi yaptıklarını söyledi. Pembe maske ve kıyafetleriyle markalaştıklarını belirten Güleç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında aldığımız destekle Gevaş ilçesinde 'Organik Arı Ürünleri Paketlenmesi İşlenmesi' tesisi kurduk. Bu tesiste organik kara kovan ballarımızı işleyip, paketleyip, satışa sunmayı hedefliyoruz. Tarım Bakanlığı'ndan 10 kadına 25 kara kovan desteğini aldık ve 10 kadınla beraber organik üretim yapıp, ürünlerimizi satışa sunmayı hedefliyoruz. Tesisimizde tamamen kadınlar çalışacak. 10 kadın üyemizle beraber çalışıp, daha da sayımızı fazlalaştırmayı düşünüyoruz. Kadın arıcılarımız aslında uzun süredir arıcılık yapıyorlar ama bu desteklerle daha da çok güç ve kuvvet alarak üretime devam ediyorlar" dedi.

'İYİ VE YÜKSEK VERİM ALDIK'

Bölgede kadınların arıcılığa ilgisinin arttığını söyleyen Güleç, yağışların fazla olmasından dolayı bu yılki verimin de arttığını belirtti. Güleç, "Pembe maskeli arıcılar olarak markalaşınca kadınlar, daha fazla heveslenip, daha da çok üretim yapmayı hedefliyorlar ve gittikçe sayılarını yükseltiyorlar. Van'ın Gevaş ilçesinin 3 bin 500 rakım yüksekliğindeki Artos Dağı eteklerinde endemik bitkisi çok fazla olan bir bölgede sepet kovanlarda hakiki kara kovan bal üretimi yapıyoruz ve iddia ediyoruz ki balımız dünyanın en kaliteli balı ve bölgemiz endemik bitki açısından çok gelişmiş bir bölge. Bu yılki bal hasadını yapıyoruz. Bu yıl, önceki yıllara oranla daha iyi ve yüksek verim aldık. Çünkü yağışların olduğu bir yıldı. Arkamda gördüğünüz taşıma aracımız ile endemik bitkisi değişik olan bölgeleri gezerek, bu bölgelerde daha verimli prolin değeri aldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadınlar Gevaş'ta Kara Kovan Balı Hasadı Yapıyor - Son Dakika

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