Kadınlar Kilim Üreterek Ekonomilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Kilim Üreterek Ekonomilerini Güçlendiriyor

Kadınlar Kilim Üreterek Ekonomilerini Güçlendiriyor
28.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde kadınlar, eski cami lojmanında kilim atölyesi kurarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir araya gelen kadınlar, eski köy camisi lojmanında oluşturulan atölyede kilim üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

İlçenin Yazıcı köyünde yaşayan ve Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dokuma kursuna katılarak usta öğretici belgesi alan Fatma Yılmaz, bir süre sonra köyünde aynı alanda kurs açmaya karar verdi.

Köydeki diğer kadınlarla görüşen Yılmaz, olumlu yanıt üzerine köy muhtarlığından yer talep etti.

Köy muhtarının girişimleriyle eski cami lojmanını atölyeye çeviren Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezinden de dokuma makineleri temin etti.

Yılmaz'ın çabalarının ardından bir ay önce hizmete açılan atölyede eğitim alan 12 kadın kursiyer, bir yandan da kilim üreterek aile bütçelerine destek oluyor.

"Kurslara devam ettikçe dokumaya ilgim arttı"

Fatma Yılmaz, AA muhabirine, açtıkları kursun hem kendisi hem de öğrencileri için yeni bir deneyim olduğunu söyledi.

Daha önce katıldığı kurslarda aldığı eğitim sayesinde dokumada belirli tecrübeye sahip olduğunu anlatan Yılmaz, "Anneannelerimizin yaptığı bir işti, onlardan görüyorduk ama bir gün bu işi yapacağımı hiç düşünmemiştim. Kurslara devam ettikçe dokumaya ilgim arttı. 'Neden ben de yapmayayım?' dedim. Çok şükür, bu yıl köyümüzde başladık." dedi.

Yılmaz, malzeme temininde İstanbul'da konfeksiyon sektöründe çalışan tanıdıklarından destek aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Köyümüzden İstanbul'da konfeksiyon sektöründe çalışanlar çok fazla. Oralardan temin ediyoruz. Köyümüzde genç nüfus var. Yani kalabalık bir köy diğer köylere oranla. Severek başladık, inşallah devamını getireceğiz. Benim de ilk denemem, öğrencilerimin hepsi anneanne ve babaannelerinde görmüş ama yeni tezgah modellerine alışık değiller. Hepsi öğrenme aşamasında."

Köyün ve ilçenin yöresel dokumalarını atölyede üreterek geleceğe taşımak istediklerini vurgulayan Yılmaz, kursiyer kadınların da bir hayli azimli olduklarını kaydetti.

Ürün yelpazesinin genişletilmesi planlanıyor

Yılmaz, yavaş yavaş sipariş almaya başladıklarını, ilerleyen süreçte kilimin yanı sıra başka dokuma türleri yaparak ürün yelpazelerini genişleteceklerine işaret ederek, "Dokuma yaparken renkleri tezgahta yerleştirdikçe ortaya çıkan görüntü insana büyük mutluluk veriyor. Bir ressamın tablo yapması gibi. Nasıl bir şey ortaya çıkacak heyecanıyla dokuyoruz. Bu dokumaları inşallah günümüzün kullanım alanlarına da çevireceğiz. Çanta, cüzdan, araba koltuk örtüleri, dekoratif ürünler de yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkeli, Güncel, Sinop, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Kilim Üreterek Ekonomilerini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti Yaşam savaşı veriyor Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor

12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt’te ABD üslerini hedef vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt'te ABD üslerini hedef vurdu
12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:26:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınlar Kilim Üreterek Ekonomilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.