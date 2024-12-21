Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması\'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğinin (BAKTAD) desteği ve Enstitü İstanbul İSMEK'in ev sahipliğinde düzenlenen '2. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması'nın finali yapıldı.

İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi tarafından BAKTAD ve Enstitü İstanbul İSMEK desteğiyle organize edilen, sektörde kadın istihdamını artırma amacı taşıyan ve 5 finalistin mücadele ettiği 'Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması'nda final etabı gerçekleştirildi. İşe hazırlık, hijyen, ön hazırlık aşamasının uygunluğu, baklava hamurunun hazırlanması, açılması, dilimlenmesi, baklavanın pişirilmesi, şerbetin hazırlanıp verilmesi, hazırlanan baklavanın servisi ve sunumu gibi kriterlere göre yapılan oylama sonucunda yarışmanın birinciliğini Sema Balcı kazandı. Nadiye Karakaş ikinci, Hatice Sezgin üçüncü, Pakize Sağlam dördüncü, Hülya Önder beşinci oldu. Birinciye istihdam imkanı sunulurken, tam altın hediye edildi. İkinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncü ve beşinciye gram altın, tüm yarışmacılara da plaket ve katılım belgesi verildi.

'BAKLAVA FESTİVALİ'Nİ ULUSLARARASI ALANA TAŞIDIK'

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, "Birincisini geçen sene düzenlediğimiz kadınlar arası baklava ustaları yarışmasına bu sene de ikinci defa gerçekleştiriyoruz. Burada 5 tane kadın ustamız yarışıyor. Ön elemeden geçtiler, bu 5 kadın ustamız seçildi. Burada finallerini sergiliyorlar ve bu yarışmayı yapıyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız; kadınları sektöre kazandırmak, baklavacılık sektöründe kadınların da olduğunu kamuoyuna göstermek, baklavanın da tanıtımını yapmak. Bu etkinliği BAKTAD, Enstitü İstanbul İsmek ve İTO iş birliği ile yapıyoruz. Biz zaten şu anda yetişmiş eleman sıkıntısı çekiyoruz. Böyle bir katılım sağlamayı gerçekleştirirsek sektör açısından yetişmiş eleman, ara eleman sıkıntısı açısından faydalı olur. Baklava bizim milli tatlımız. Biz geçen 10 gün içerisinde Azerbaycan'da çok büyük bir katılımla bu Baklava Festivali'ni düzenledik. Uluslararası alana taşıdık. Dolayısıyla baklava güzel yapıldığında dünyanın en lezzetli tatlısıdır. Baklavayı en azından çocuklarımıza, gençlerimize de sevdirip onlara yedirmemiz lazım" dedi.