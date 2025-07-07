Kafkametler Gemisi Davasında Gelişmeler

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batmasına ilişkin 3 gemi sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, gemi donatanı (sahibi) Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkililerinden tutuksuz sanıklar S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. ile tanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Hayatını kaybeden personelin aile ve yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Gemide bir dönem telsiz zabiti olarak çalışan tanık M.K.A, 7 aylık çalışma sürecinde pek çok sefere katıldığını, geminin yaşı nedeniyle bazı bölümlerinde paslanma yaşandığını ancak genel anlamda ciddi bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Gemi dalga kıranının rıhtıma çarptığını, oluşan hasarın tersanede giderildiğini, Ukrayna'ya giderken geminin geçtiği alanda yaşanan patlamaya değinen M.K.A, şunları kaydetti:

"Şiddetli bir patlama oldu. Geminin 2. kaptanıyla konuştuk. Kendisi emekli denizci. Bunun bir mayın olabileceğini söyledi ancak net bir bilgi bilinmiyordu. Patlamada çok korktum. Gemi hasar gördü. Yaşam alanında hasarlar, balans tankında ufak bir delik oluştu. Cihazlar hasar gördü, otomatik pilot çalışmıyordu. Manuel olarak geriye döndük. Daha sonra Türkiye'ye döndüğümüzde gemiden ayrıldım, psikolojim bozuldu."

Mahkeme başkanının, "Tanığın bu iddialarına ilişkin ne diyorsunuz?" sorusu üzerine söz verilen sanık S.Ö, de "Cihazlarda bir şey olmadığını biliyorum. Balans tankında da sorun yoktu. Patlamadan sonra Ukrayna'dan yetkililer geldi, 3-4 saat araştırma yaptılar. Tanığın dediklerine katılmıyorum." diye konuştu.

Sanık K.Ö. ve G.Ö. de tanığın suçlamalarını kabul etmediklerini, patlama sonrası geminin denetlendiğini, sorun olmadığı için limana sorunsuz giriş ve çıkış yaptıklarını savundu.

Sanık avukatı suçlamaları kabul etmediklerini, müvekkilleri hakkında verilen adli kontrol şartının kaldırılmasını talep ederek, "Yurt dışına gitmeleri gerekiyor, işlerinin başında duramıyorlar. En azından 1 kişinin adli kontrol şartının kaldırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mağdurların avukatları da adli kontrol şartının kaldırılması talebinin reddedilmesi ve sanıkların tutuklanmalarını isteyerek, "Geminin Karasu Limanı'na demir atmasına ilişkin Mümin Ezer isimli demirli bir başka geminin kaptanı bu olayı görmüş. Tutanak tutulmuş, böyle bir tutanak var mıdır? Yine Ukrayna'daki patlama ile ilgili CHP Zonguldak Milletvekili mecliste soru önergesi vermişti, bu soru önergesinin akıbeti Meclis Başkanlığından öğrenilmesini de istiyoruz." şeklinde talepte bulundu.

Mahkeme başkanı, sanıkların tutukluluk talebinin reddine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, gerekli yazışmaların yapılması için duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

Süreç

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gemi donatanları S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.