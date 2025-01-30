Kafkametler Gemisi ile İlgili Soruşturmada 3 Yetkili Tutuklandı - Son Dakika
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Kafkametler Gemisi ile İlgili Soruşturmada 3 Yetkili Tutuklandı

Kafkametler Gemisi ile İlgili Soruşturmada 3 Yetkili Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler gemisi ile ilgili soruşturma kapsamında, gemi donatıcısının Emniyetli Yönetim Sistemi'ne aykırı davrandığı tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kayıp. Üç şirket yetkilisi tutuklandı.

30.01.2025 17:48  Güncelleme: 17:50
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te batan, 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin halen kayıp olarak arandığı 'Kafkametler' gemisi ile ilgili yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre; Kafkametler Denizcilik ve Ticaret A.Ş. yetkilileri Gökhan Özkandemir, Kayacan Özkandemir ve Saffet Özkandemir'in, gemi donatanının Emniyetli Yönetim Sistemi'nin gereklerine aykırı davrandığı tespit edildi. Tali kusurlu bulunan 3 şirket yetkilisi, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023'te Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yük ile seyreden, fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'e 1 yıl 2 ay 11 gündür ulaşılamadı.

DNA'DAN OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI

Çalışmalar kapsamında gemi batığı su altında dalgıçlar tarafından arandıktan sonra parça parça yüzeye çıkartıldı. Çıkarılan 1421 tonluk gemi enkazında ve batık bölgesinde bulunan kemikler, DNA eşleşmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre; Kafkametler Denizcilik ve Ticaret A.Ş. yetkilileri Gökhan Özkandemir, Kayacan Özkandemir ve Saffet Özkandemir'in, gemi donatanının Emniyetli Yönetim Sistemi'nin gereklerine aykırı davrandığı tespit edildi. Tali kusurlu bulunan 3 şirket yetkilisi, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Zonguldak, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ereğli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kafkametler Gemisi ile İlgili Soruşturmada 3 Yetkili Tutuklandı - Son Dakika

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