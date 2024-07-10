Kafkametler Gemisi'nin Batan Parçaları Yüzeye Çıkarıldı - Son Dakika
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Kafkametler Gemisi'nin Batan Parçaları Yüzeye Çıkarıldı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl batan ve halen 7 mürettebatı kayıp olan Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkartıldı. Geminin batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, çıkarılan parçalar üzerinde detaylı inceleme yapılacak.

10.07.2024 18:32
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl kasım ayında batan ve halen 7 mürettebatı kayıp olan Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkartıldı. 200 ton ağırlığında olan yaşam mahali ve kıç parçasını oluşturan kıç ayna tarafı, baş kısmı ve karina kısmının çıkarılan bölümleri, vinç dubasının üstüne alındı.

Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023'te Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yük ile seyir halindeyken fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 235 gündür devam ediyor.

SON ÇAĞRISINDA BATTIĞINI SÖYLEDİ

Kafkametler'in ortaya çıkan son telsiz çağrısında "Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına" dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.

ÇIKARILAN PARÇALAR DETAYLI İNCELENECEK

Daha önce üstünde 'Kafkametler' yazısı görülen kaptan köşkü çıkarılan ve deniz altında zincir atarak parça parça yüzeye çıkarma işlemi süren gemiyle ilgili Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, çalışma bölgesinde incelemelerde bulundu. Geminin su altında kesilerek parçalara ayrılan kısımlarından, yaklaşık 200 ton ağırlığında olan yaşam mahali ve kıç parçasını oluşturan kıç ayna tarafı, baş kısmı ve karina kısmı kurtarma vincinin dubasına alındı. Çalışmalar sürerken şimdiye kadar kayıp olan mürettebat üyelerine ait cenaze bulunamadı. Çıkarılan parçalar üzerinde detaylı inceleme başlatıldı.

Kafkametler Gemisi\'nin Batan Parçaları Yüzeye Çıkarıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kafkametler Gemisi'nin Batan Parçaları Yüzeye Çıkarıldı - Son Dakika

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