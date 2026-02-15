Kağıthane'de Sucuk Ekmek İkramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kağıthane'de Sucuk Ekmek İkramı Coşkusu

Kağıthane\'de Sucuk Ekmek İkramı Coşkusu
15.02.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane Belediyesi, Hasbahçe Mesire Alanı'nda 30 bin kişiye sucuk ekmek ikram etti.

KAĞITHANE Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sucuk Ekmek İkramı Programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi, alanda uzun kuyruklar oluştu.

Programda vatandaşlara yaklaşık 5 ton sucuk ekmek ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklardan gençlere, ailelerden yaşlılara kadar her yaştan vatandaş yer aldı. Ev sahipliğini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yaptığı programa Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, ilçe STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşan Başkan Mevlüt Öztekin, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek hemşehrileriyle sıcak bir ortamda buluşmak istediklerini belirtti. Sabah saatlerinden itibaren hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Öztekin, "Maksadımız birlik ve beraberlik. Soğuk geçen kış günlerinde böyle sıcak ortamlarda bir araya gelmek önemli. Çağlayan'dan Gürsel'e, Çeliktepe'den Gültepe'ye, Şirintepe'den Nurtepe'ye, Hamidiye ve Talatpaşa mahallelerine kadar birçok mahallemizden komşularımız burada. İlçe dışından gelen misafirlerimiz de var. Çoluk çocuk, ailelerimizle güzel bir birliktelik yaşıyoruz" dedi.

30 BİN KİŞİYE İKRAM YAPILACAK

Uzun kuyrukların hatırlatılması üzerine konuşan Öztekin, hazırlıkların yeterli olduğunu belirterek, "3 ton sucuk stoğumuz var. Ekmekle birlikte toplamda 5 tonluk hazırlık yaptık. Yaklaşık 30 bin kişiye yetecek ikramımız mevcut. 30 bin rakamı Anadolu'daki bir ilçe nüfusu kadar. Herkese yetecek, kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu program, gün boyu süren ikram ve müzik etkinlikleriyle sürdü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Kağıthane, Güncel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Sucuk Ekmek İkramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:43:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Sucuk Ekmek İkramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.