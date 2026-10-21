Kağıthane'de tadilat sesi tartışması kana bulandı: Bıçak ve tüfekle 3 kişi yaralandı

İstanbul Kağıthane'de tadilat sırasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada Atilla Ş.(35), ağabeyi Özcan Ş. (47) ile yeğeni Hamza Ş.'yi (23) bıçakla yaraladı. Yeğeni Agah Sırrı Ş. (21) ise tüfekle amcası Atilla Ş.'yi ateş ederek yaraladı. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Agah Sırrı Ş. ve Atilla Ş. tutuklandı. Agah Sırrı Ş.'nin ifadesinde, "Babamı kanlar içerisinde gördüm. Yaralanan ağabeyimle ilgilendiğim sırada Atilla kafasını camdan çıkarıp bize gülümsedi. Ben de Atilla'nın dairesinin camına doğru tüfeğimle 3 el ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan Atilla Ş. ile ağabeyi Özcan Ş. arasında tadilat sırasında çıkan gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Atilla Ş., ağabeyi Özcan Ş. ile yeğeni Hamza Ş.'yi bıçakla yaraladı. Özcan Ş.'nin diğer oğlu Agah Sırrı Ş. ise pompalı tüfekle ateş etti. Olayda Atilla Ş. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atilla Ş., Özcan Ş. ve Hamza Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

EVİNDEN 167 KARTUŞ ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Agah Sırrı Ş.'yi aynı gün hastanede gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca, 7 tüfek şarjörü, 167 av tüfeği kartuşu ve 34 tabanca mermisi ele geçirildiği öğrenildi. Atilla Ş.'nin evinde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Atilla Ş.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' başta olmak üzere 12, Özcan Ş.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 2, Hamza Ş.'nin ise 'Kasten yaralama' suçundan emniyete 1 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla Ş. ve Agah Sırrı Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Agah Sırrı Ş.'nin ifadesinde, "Olay günü amcam İsa Ş. beni aradı ve 'Baban bıçaklandı, sakin ol eve gel' dedi. Sonrasında hemen eve gittim. Bina önüne gittiğimde babamı kanlar içinde yaralı halde gördüm. Bina önünde ağabeyim Hamza Ş. de vardı henüz yaralanmamıştı. Ben Atilla amcamın babamı bıçakladığını öğrendim. Atilla isimli şahsın sürekli olarak silah, bıçak taşıdığını bildiğim için hem kendi güvenliğim hem de ailemin güvenliği için evimizde odamda bulunan ruhsatlı tüfeğimi alıp bina önüne geldim. Bu esnada ağabeyim Hamza Ş. binaya girdi. Merdivenlerde Atilla vardı. Ben ağabeyimi dışarı çıkarmak maksadıyla kolundan çekmeye başladım. Atilla elimde tüfeği görünce bana bıçağı savurarak saldırmaya çalıştı. Ağabeyim bu esnada aramıza girdi. Atilla bana saldırmak isterken ağabeyim Hamza'yı göğsünden bıçakladı. Ben ağabeyimin bıçaklandığını görünce caydırma maksadıyla elimde bulunan tüfekle duvara 1 el ateş ettim. Bu sırada ağabeyim Hamza'yı bina dışına çıkardım. Atilla tekrar aşağı gelmeye başlayınca ve ben Atilla'nın geldiğini görünce duvara tüfeğimle 1 el daha ateş ettim" dediği öğrenildi.

CAMDAN KAFASINI ÇIKARIP GÜLÜMSEDİ

Agah Sırrı Ş. ifadesinin devamında, "Akabinde tekrar merdivenden gelmeye çalışınca tüfeğimle 2 el Atilla'nın daire kapısına ateş ettim. Sonrasında zaten uyarı atışı yaptığım için binadan çıktım. Bir süre sonra Atilla evine girdiği için ve dışarı çıkmayacağını düşündüğüm için ağabeyimle ilgilenmek üzere dışarı çıktım. Ağabeyimle ilgilendiğim sırada Atilla kafasını camdan çıkarıp bize gülümsedi. Ben de silah olabilir şüphesiyle Atilla'yı hedef almadan, dairesinin sağ ve sol camına doğru tüfeğimle 3 el ateş ettim. Sonrasında tüfeğimi eve bıraktım ve ambulansı beklemeye başladık. Gelen ambulansla ağabeyim hastaneye götürüldü. Ben de babamın yanında hastaneye gittim. Merdivenlerde tüfeğimle ateş ettiğimde Atilla'nın tüfekle yaralandığını görmedim. Üzerinde herhangi bir kan lekesi ya da bıçakla yaralanma olduğunu görmedim. Atilla'nın nasıl yaralandığını bilmiyorum. Atilla'nın ağabeyim Hamza'yı bıçakladığı ana şahit oldum ben de oradaydım" ifadelerini kullandı.

TUVALET TAŞI KIRILIRKEN BAŞLADI

Saldırıda yaralanan Özcan Ş.'nin ise ifadesinde, "Bu binada babama ait olan boş dairenin tadilatlarını yaptırmak üzere bir usta buldum. Bulduğum Ahmet Usta ile görüştüğümde bana işinden saat 19.00 sıralarında çıkacağını ve saat 19.00'dan sonra geleceğini söyledi. Akabinde ben ustayı aldım ve olay günü Seyrantepe Mahallesi'ndeki adrese geçtik. Ahmet Usta lavaboda bulunan alaturka tuvalet taşını kırmaya başladı ve doğal olarak ses çıktı. Bir süre sonra öz kardeşim Atilla Ş. daireye geldi ve 'Bu sesler ne siz ne yapıyorsunuz' dedi. Ben de olduğu haliyle Atilla'ya olayı anlattım. Ahmet Usta'nın işten geç çıktığı için bu saatte tadilat yapabileceğimizi, bu dairenin babamızın dairesi olduğunu söyledim ve sonuç olarak komşuların değil de neden kendisinin rahatsız olduğunu sordum. Atilla'ya ben bunları söyleyince birden üzerime yürüdü. Ben de Atilla benden uzaklaşsın diye onu ittim. Akabinde arkamı döndüm. Atilla arkamdan bana eliyle vurdu ve beni çekiştirmeye başladı. Sonrasında ben yüzümü döndüm ve Atilla'nın elinde bıçak gördüm. Atilla bıçağı benim boynuma doğru savurdu, ben kendimi geriye doğru attım ve kendimi korudum. Bu esnada yanımızda olan Ahmet Usta da Atilla ile benim arama girmeye çalışıyordu. Atilla kargaşayı fırsat bilip bıçağı sol kol altıma sapladı ve geri çekti. Ben bıçaklandığımı anlayınca, can havliyle daireden koşarak çıktım. Ahmet Usta ile Atilla'yı dairede bıraktım. Aşağı inip kardeşim İsa Ş.'ye Atilla'nın beni bıçakladığını söyledim. Sonrasında etraftan birden insanlar bina önüne toplanmaya başladı, olayı ve sesleri duyanlar geldi. Bir süre sonra oğlum Hamza Ş. olay yerine geldi. Hamza olayı öğrenmek ve Atilla ile konuşmak üzere yukarı daireye çıktı. Ben bu sırada yaralı halde bina girişindeydim. Kanayan yarama müdahale ediyordum. Bir süre sonra oğlum Hamza'yı yaralı halde dışarıda yerde görünce bıçaklandığını öğrendim" dediği öğrenildi.

Özcan Ş. ifadesinin devamında, "Hamza bıçaklandıktan bir süre sonra olay yerine diğer oğlum Agah Sırrı Ş. geldi. Amcasına bağırdığını duydum. Atilla'ya hitaben 'Bizi mi öldüreceksin' diye bağırdığını duydum. Yaralıyken birkaç el ateş etme sesi duydum. Aşağı kendi imkanlarımla indikten sonraki olayları net olarak hatırlamıyorum. Kardeşim Atilla'nın yaralandığı ana ve kardeşim Atilla'nın oğlum Hamza'yı bıçakladığı ana şahit olmadım. Hastaneye ambulansla mı gittim yoksa çevredeki vatandaşlar tarafından mı götürüldüm hatırlamıyorum. Benim olaylar sırasında elimde bıçak ya da silah yoktu. Kardeşim Atilla madde bağımlısıdır. Çoğu zaman alkol ve uyuşturucu etkisinde olur. Olaylar sırasında Atilla alkol ya da uyuşturucu etkisinde değildi, bilinci yerindeydi" dedi.