Kahramankazan Belediyesi'nden Dayanışma İftarı

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla iftar programı düzenledi.

Kahramankazan Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ruhunu arttırmak amacıyla iftar programı düzenledi. Programa, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Aşkın, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Kahramankazan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, bürokratlar ile oda başkanları katıldı.

"Selim Başkanımızı dikkatle takip ediyoruz"

Başkan Selim Çırpanoğlu'nu gururla takip ettiklerini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Emir, "Selim Başkanımızı dikkatle takip ediyoruz. Kimseyi dışarda bırakmadan oy versin, vermesin herkese hizmet eden bir anlayış ile görevini ifa etmeyi sürdürüyor. Daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Selim başkanımıza bizleri bu güzel iftar programında Kahramankazanlı hemşehrilerimizle bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah bizlere Ramazan Bayramı'na da bu birlik ve beraberlik duygusu içerisinde kavuşmayı nasip etsin" diye konuştu.