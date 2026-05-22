Kahramankazan'da 3 Kilo Kokain Ele Geçirildi

22.05.2026 22:02
Kahramankazan'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Kahramankazan ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı
Canlı anlatım: Finalde goller üst üste, penaltı kaçtı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
