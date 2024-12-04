Kahramankazan'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlendi

Kahramankazan\'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

04.12.2024 12:48
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğretmenlerinin gözetiminde hazırladıkları gösterileri sundu.

Alparslan Türkeş Kültür Evi öğretmenleri ve öğrencileri de Belediye Engelsiz Kafe'yi ziyaret etti, öğrenciler el emeğiyle yaptıkları çiçekleri kafede çalışanlara hediye etti, müzik eşliğinde oynadı.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kumpınar Kültür Merkezi'nde yemek programı düzenledi.

Programa, çok sayıda engelli ve ailesi katıldı. Özel bireyler Ankara oyun havaları eşliğinde eğlendi. Programa katılan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, engelli bireyler ve aileleri ile ilgilendi, istek, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Çırpanoğlu, programda yaptığı konuşmada, engelli bireyler ve ailelerinin kaygı ve problemlerinin her şeyden önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Benim derdim özel bireylerimizin ailelerinin, anne ve babalarının salı günleri pazar alışverişlerini gözleri arkada kalmayacak şekilde rahatlıkla yapmalarını sağlamak. Benim derdim ailelerin özel çocuklarını sıcak ve sevgi dolu bir yere emanet ederek kendilerine vakit ayırabilme fırsatı sunmak. Benim vicdanım işte o zaman rahatlayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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