Kahramanmaraş Depremlerine Uluslararası Yardım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderilirken, birçok ülke de çadır, konteyner ve sahra hastanesi gibi yardımlarla ekipman desteğinde bulundu.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'de 11 ili etkiledi.
AA muhabiri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, farklı ülkelerin depremlerden sonra bölgeye yaptığı yardımları derledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri, afetten etkilenen illerde görev aldı ve çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardı.
Bölgeye 90 ülkeden 11 bin 488 uluslararası arama kurtarma personeli geldi.
Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından, arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu.
6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen ilk depremden saatler sonra 370 kişilik Azerbaycanlı arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı.
Farklı ülkelerden destek vermek için gelen ekipler ülkelerine dönerken, Azerbaycanlı ekipler bölgede kalarak çalışmalarına devam etti.
Dünyanın dört bir yanından barınma için çadır ve konteyner desteği
Depremlerin ardından 90'ı aşkın ülke bölgeye toplamda 294 bin 743 çadır ve 12 bin 685 konteyner gönderdi.
Pakistan 120 bin çadır yardımında bulunurken, bölgeye arama kurtarma ekibi desteği de sağladı.
Pakistan, "Başbakanlık Yardım Fonu" kurarak depremzedelerin ihtiyaçları için maddi yardım da topladı.
Ürdün bölgeye malzeme desteği sağlayarak Türkiye'ye 32 bin 124 çadır yardımında bulundu.
Çin de depremlerin ardından malzeme desteği sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.
Bölgeye 26 bin 312 çadır yardımında bulunan Çin, arama kurtarma ekibi ve ekipman desteğiyle Türkiye'ye desteğini gösterdi.
Katar, 2 bin 959 çadır desteğinin yanı sıra bölgeye 10 bin konteyner gönderdi.
Rusya 628 konteynerle deprem bölgesine destek sağladı.
İsveç de 500 konteyner göndererek depremzedelere yardımda bulundu.
28 ülke bölgede 30 sahra hastanesi kurdu
6 Şubat Kahramanmaraşlı depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından 28 ülke bölgede 30 sahra hastanesi kurdu.
İspanya 84 kişilik sağlık ekibiyle kurduğu sahra hastanesinde depremzedelere yardım etti.
Özbekistan 50 sağlık görevlisiyle 9 üniteli bir sahra hastanesini deprem bölgesinde hizmete geçirdi.
Ayrıca yüz binlerce battaniye, uyku tulumu, yatak, jeneratör, kıyafet, hijyenik tıbbi malzeme, seyyar tuvalet-banyo ve gıda Türkiye'ye ulaştı.
Nakdi yardımlarla depremzedelere destek
Başlatılan kampanyalar ve insani yardım operasyonlarıyla 90'dan fazla ülke ayni yardımların yanı sıra depremden etkilenenlere maddi destek de sağladı.
Birçok ülkede sivil toplum kuruluşları ve sivil inisiyatiflerle de depremzedeler için maddi yardım toplandı.
Birleşik Arap Emirlikleri, deprem bölgesindeki afetzedelere 51 milyon 999 bin 930 dolar nakdi yardımda bulundu.
Libya deprem felaketinin ardından bölgeye 50 milyon dolar, Cezayir ise 30 milyon dolarlık nakdi destekle bölgeye yardımda bulundu.
Dost patiler
Depremde arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ülkeden de "dost patiler" çalışmalara katkıda bulundu.
54 ülkeden 440 özel eğitimli köpek, enkaz altındaki çok sayıda kişinin bulunarak sağ çıkarılmasında önemli rol oynadı.???????
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