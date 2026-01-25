5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı - Son Dakika
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
25.01.2026 15:26  Güncelleme: 15:47
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Kahramanmaraş'ta yoğun bakım ünitesindeki 5 günlük bebeği darp ederek engelli bırakan ve hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Afyonkarahisar'da teslim oldu. Bağrıyanık çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında yaşanan ve ortaya çıkan görüntülerde Türkiye'de infial yaratan dehşette yeni bir gelişme yaşandı. 5 yaşındaki Deniz Esin Bozoklar'ı, henüz 5 günlükken yoğun bakımda darp ederek engelli bırakan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık teslim oldu.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'DA TESLİM OLDU

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021'de henüz 5 günlük Deniz Esin Bozoklar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti.

TUTUKLANDI

Polise teslim olan Bağrıyanık emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan mahkeme sonrası kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

AİLE, DEHŞETİ 3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİ

21 Mayıs 2021'de dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar bebek, düşük kiloda olduğu için yenidoğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021'de bir hemşirenin bebekte bir durağanlık fark etmesi üzerine izlenen kamera görüntülerinde, bebeğin 26 Mayıs 2021'de hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

Hastane yönetimi bebeği özel bir hastaneye sevk ederken yaşananlar konusunda Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine bilgi verilmedi. Özel hastanede Deniz Esin'in hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu tespit edildi.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

Yaşananlardan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "Kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. O güne kadar kızlarının doğuştan engelli olduğunu zannettiği Bozoklar çifti, telefonlarına gelen e-Devlet mesajıyla bebeklerinin hemşire şiddetiyle engelli bırakıldığını öğrendi.

Hazel Dırık Bağrıyanık'ın 5 yaşındaki bebekten 14 dakika boyunca kan alamadığı, bu sırada bebeğin başına vurarak şiddet uyguladığı, bebeğin bacağının kırıldığı ve daha dosyasına giren görüntüler kamuoyunda infial yarattı.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa null Mustafa null:
    dut ağacıncında salansın ya aynısını yaşatırsınlar ki adalet varsa 52 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    yarın af gelir çıkar Türkiye de adalet böyle . 11 1 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    vicdanı olene kadar onu rahat bırakmayacak…. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
