Kahramanmaraş'ta Cinayet ve İntihar

22.10.2025 20:49
Haber Videosu

Hakan Yılmaz, boşandığı eşini ve kayınvalidesini öldürdü, üvey kızını yaraladıktan sonra intihar etti.

Kahramanmaraş'ta Hakan Yılmaz, boşandığı eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü, üvey kızı ağır yaralandı. İntihar girişiminde bulunan Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

BOŞANDIĞI EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Olay akşam saatlerinde Ballıca Mahallesi 202'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yılmaz, bir süre önce boşandığı eşi Fatma Görkem'in evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Görkem'e ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma Görkem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

BU KEZ ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNE GİTTİ

Polis tarafından her yerde aranmaya başlanılan Hakan Yılmaz, eski eşinin evinden ayrıldıktan sonra eski kayınvalidesi Gülistan Görkem'in Namık Kemal Mahallesi'ndeki evine gitti. Yılmaz burada da Gülistan Görkem ile üvey kızı Eda Nur Göksu'ya tabancayla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Görkem'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Eda Nur Göksu ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülistan Görkem'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Hakan Yılmaz'ın boşandığı ailesine yönelik saldırıları neden gerçekleştirdiği belirlenemezken, yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Yılmaz'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, mahalleyi ablukaya aldı. Polislerin geldiğini gören Hakan Yılmaz, yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hakan Yılmaz ve üvey kızı Eda Nur Göksu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş'ta Cinayet ve İntihar
