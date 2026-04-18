Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı Üzüntüsü - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı Üzüntüsü

18.04.2026 15:46
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden Kerem'in hayali pilot olmaktı. Ailesi yas tutuyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta okuldaki saldırıda hayatını kaybeden Kerem Erdem Güngör'ün (11) eniştesi Durmuş Koca, "Olay sabahı Kerem'in babası sohbetimizde, oğlunun en büyük hayalinin pilot olmak istediğini söylemişti. O şimdi cennet kuşu oldu" dedi.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5'inci sınıf öğrencileri Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör ve Zeynep Kılıç'ın cenazeleri Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mezarlığa gelen aile yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar, çocukların mezarları başına notlar yazıp çiçek, şeker bıraktı, dualar etti.

'KARDEŞİ KEREM'İN YOKLUĞUNU HİSSEDİYOR'

Kerem'in mezarına çiçekler diken eniştesi Durmuş Koca, Kerem Erdem'in ön sıralarda oturduğu için kurşunların ilk isabet ettiği çocuklardan biri olduğunu söyledi. Olayın ardından Kerem'i hastanelerde aradıkları söyleyen Koca, "Ben enişteleriyim. Kerem kaynımın oğluydu. Kerem çok tatlı çocuktu. Kimseyi kırmayan güler yüzlü tarif edilemeyen bir çocuktu. Ağzından tek kelime kötü söz çıkmazdı. Bizi de çok severdi. Biz ona doyamadan gitti. Kerem en önde oturduğu için kurşunun ilk isabet ettiği çocuklardan birisi olmuş. Kerem'i hastanede aramaya başladık olay günü. Bir süre hastaneleri aradık bulamadık Kerem'i. Kerem ortanca çocuktu iki kız kardeşi daha var. Kerem'in küçüğünün halen aklı ermiyor ama Kerem'in yokluğunu hissediyor. Onu arıyor" dedi.

Durmuş Koca, "Sözün bittiği yerdeyiz. Mekanları cennet olsun. Cennet kuşu onlar zaten. Kerem'in bir hikayesi vardı. Babası ile konuştum o sabah. 'Oğlum pilot olmak istiyor' demişti bana. Babasının acısı çok büyük" diye konuştu.

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı Üzüntüsü - Son Dakika

