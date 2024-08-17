Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hareket halindeki bir araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yaraladı. Olayın yaşandığı bölgede bulunan vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

17.08.2024 17:46
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle çevreye ateş açan zanlılar, 4 kişiyi yaraladı.

Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi'nde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen aracın içindeki zanlılar, tüfekle rastgele çevreye ateş etti.

Tüfek sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada market önünde bekleyen Y.E.Ç. ile H.Ç. yaralandı.

Araçla çevreye ateş etmeye devam eden şüpheliler, Beyazıtlı Bulvarı'nda da motosikletle hareket halindeki N.T. ve H.Ç'yi yaralayarak bölgeden uzaklaştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 4 Yaralı - Son Dakika
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