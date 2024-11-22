Kahramanmaraş'ta Sağlık Sorunları Sürüyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Sağlık Sorunları Sürüyor

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Tabip Odası Başkanı Tiyekli, deprem sonrası sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.

22.11.2024 10:33
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HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: TUNAHAN GÜLER

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Tiyekli, 6 Şubat depremleri sonrasında şehirde hastane probleminin devam ettiğini ve vatandaşların hastanelere erişmekte sorun yaşadığını söyledi. Depremde uzuv kaybı yaşayan hastalar için rehabilitasyon hastanesi açılması çağrısında bulunan Tiyekli, "Şu anda Kahramanmaraş'ta ana binamız yıkıldı ve yeni hizmete sokulan herhangi bir bina da yok. Maraş, şu anda bir tane 125 yataklı çocuk hastanesi ve bir de 115 - 120 yataklı bina ile hizmet vermeye çalışıyor. Bu kabul edilemez bir durum. Kahramanmaraş'ın çok ciddi sağlığa ihtiyacı var. Kahramanmaraş'ın sağlığı, 35 - 40 yıl geriye gitti" dedi.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Tiyekli, 6 Şubat depremleri sonrasında şehirde sağlık alanında yaşanan sorunları, vatandaşların taleplerini ve atılması gereken adımları Anka Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Maraş'ın durumunu anlatabilmek için ilk önce bir deprem öncesine gitmek gerekir" diyen Tiyekli, sağlığa erişimde yaşanan sorunlara ilişkin şöyle konuştu:

"Maraş'ta 5 Şubat günü biz Maraş'ın merkez ilçeleri için bir tane 500 yataklı çocuk hastanesine ihtiyacımız var, onun inşaatı devam ediyor. Bunun dışında da bin - bin 500 yataklı yeni bir hastaneye ihtiyaç var deniyor. Biz 5 Şubat günü bunları konuşuyorduk. 6 Şubat günü bizim ana şehir hastanemiz, bütün şehrin yükünü çekecek olan kamu binamız, 600 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanemiz devre dışı kaldı. Kullanılamaz hale geldi. Şehrin bütün sağlığı 115 - 120 yataklı eski bir binaya kaldı. Bu bina normalde yıkılması planlanan bir binaydı. Çünkü sağlık hizmeti verilmesi için çok da uygun bir bina değildi.

"Kahramanmaraş'ın çok ciddi sağlığa ihtiyacı var"

Şu anda Kahramanmaraş'ta ana binamız yıkıldı ve yeni hizmete sokulan herhangi bir bina da yok. Maraş, şu anda bir tane 125 yataklı çocuk hastanesi ve bir de 115 - 120 yataklı bina ile hizmet vermeye çalışıyor. Bu kabul edilemez bir durum. Kahramanmaraş'ın sağlığı, 35 - 40 yıl geriye gitti. Kahramanmaraş'ta şu anda yapılan 400 yataklı acil durum hastanesi var. İsminin acil durum hastanesi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu tip hastaneler aslında acil durumlarda bir an önce artan sağlık yükünü karşılamak için yapılması gereken binalar. Depremin üzerinden iki yıl geçti. Bu şu an yapılıyor. Belki iki yıl geçtikten sonra hizmete açılacak. Ama bu bina Maraş'ın ana binası ve hizmet hastanesi gibi kabul ediliyor. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yanına 200 yataklı bir hastane yapılıyor. Onun da ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Depremden önce 600 yataklı olarak planlanan çocuk hastanesinin de genel hastaneye dönüştürüldü ve onun da ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Kahramanmaraş'ın çok ciddi sağlığa ihtiyacı var. Sağlık yatağına ihtiyacı var.

"Kahramanmaraş'a bir rehabilitasyon hastanesinin kurulmasını istiyoruz"

Biz vatandaşların sağlık hizmeti alamamasından dolayı yaşadığı sıkıntıları görüyoruz. Büyükşehir statüsündeki bir şehrin bu kadar az sağlık yatağına sahip olması kabul edilemeyecek bir durum. Yapılan planlamalar da yetersiz. Bizim 5 Şubat günü sağlık hizmetine olan ihtiyacımız ile şu andaki ihtiyacımız çok farklı. Çok arttı. Niye çünkü biz kirli bir şehirde yaşıyoruz. Biz asbest sorunuyla yaşıyoruz. Bizim şebeke sularımızda sıkıntı var. Bizim kolu, bacağı kesik, rehabilitasyonu olan bir sürü vatandaşımız var. Biz Kahramanmaraş Tabip Odası olarak, normal devlet hastanelerinin yanında Kahramanmaraş'a bir rehabilitasyon hastanesinin kurulmasını istiyoruz. Bu vatandaşlarımıza hizmet vermesini istiyoruz. Merkezde üç tane devlet hastanesi olması lazım. Bunların bulunan arsalara değil, vatandaşın ulaşabileceği uzaklıkta olması lazım."

Kahramanmaraş\'ta Sağlık Sorunları Sürüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Sağlık Sorunları Sürüyor - Son Dakika

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