Kahramanmaraş'ta Said Bey Sitesi davasında mahkeme 8 sanığa hapis verdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Said Bey Sitesi davasında mahkeme 8 sanığa hapis verdi

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Kahramanmaraş\'ta Said Bey Sitesi davasında mahkeme 8 sanığa hapis verdi
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Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi davasında 11 sanıktan 8'ini hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık 11 yıl 1 ay 10 gün, beş sanık 8 yıl 10 ay 20'şer gün, iki kamu görevlisi 5'er yıl hapis aldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, 2'si kamu görevlisi 11 sanıktan 8'i hapis cezasına çarptırıldı.

SAİD BEY SİTESİ DAVASINDA KARAR

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Çam ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Y.K. ve M.Y. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan tutuklu sanık Hasan Çam, önceki savunmalarını tekrarlayarak beraatini talep etti.

İnşaatla ilgili teknik bilgisinin bulunmadığını savunan Çam, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben sadece ücretini ödeyerek bina yaptırdım. Teknik işlerden anlamam. Bina, projesine uygun şekilde yapıldı." dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Duruşmada söz verilen müştekiler ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasan Çam'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklar H.Y, Y.K, M.Y, H.İ.U. ve M.K'ye aynı suçtan 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Sanıklar ayrıca 2 yıl süreyle meslekten men edildi.

Tutuksuz yargılanan kamu görevlileri, Dulkadiroğlu Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili A.Ö. ile belediyede mimar olarak görev yapan S.B. ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, statik proje ve uygulama denetçisi İ.K. ile yapı denetim şirketi yetkilileri Z.B.K. ve S.A'nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA
6 Şubat DepremiKahramanmaraş3. SayfaGüncelKamuSon Dakika

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