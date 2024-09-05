Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında İlk Duruşma Başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında İlk Duruşma Başladı

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşması başladı. Depremde yaşamını yitiren 150 kişinin yakınları adalet talep etti. Avukat İrem Türkmener Karslı, sanıkların olası kastla yargılanarak en üst cezaları almasını istediklerini belirtti. Duruşma, deprem sonrası 19 ayın ardından gerçekleşti.

05.09.2024 09:49
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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi ile ilgili davanın bugün görülmeye başlanacak ilk duruşması öncesi açıklama yapan avukat İrem Türkmener Karslı, "Katillerin olası kast ile yargılanıp en üst cezaları almasını istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç bloku da depremde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 150 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. Palmiye Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşması, depremlerin üzerinden 19 ay geçtikten sonra bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Palmiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler ilk duruşma öncesi Kahramanmaraş Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Palmiye Sitesi'nde ailesini kaybeden avukat İrem Türkmener Karslı, şöyle konuştu:

"Bugün 19 ay sonra beklediğimiz gün geldi. Dosyamızda 3 sanık var. Kamu personelleri için hala soruşturma izni beklemekteyiz. 3 sanığın 1'i tutuklu olmak üzere 2'si adli kontrolle davaya katılacaklar. Umarız bu davadan hepsi tutuklu yargılanmak üzere karar verilir ve o şekilde içimiz rahat çıkarız. Çünkü artık güvenmiyoruz, kaçabiliyorlar. Görüyorsunuz zaten diğer davalardan da. Bu yargılanan sanıkların hepsinin olası kastla yargılanmasını istiyoruz. Bizim ailelerimizi, birinci derece deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'ta bile isteye çürük binalarda öldürdüler. Bu yüzden hepsi olası kast ile yargılanmalı ve kamu personeli için artık bir an önce soruşturma izni verilmeli ki kaçmadan ve yeni binalar inşa edilmeden bunun da önünü kesmeliler.

Umarım davadan istediğimiz sonuçlar çıkar ve artık bir nebze ailelerimizin rahat uyuduğunu hissedebiliriz. Biz tükendik artık. Biraz da katillerin ailesi tükensin, biraz nefesleri daralsın o kapalı hapislerde. Umarım tutuklu yargılanma çıkar, umarım bir an önce karar duruşmasına geçeriz. Adalete güveniyoruz. Mecburuz buna çünkü bizim artık adaletten başka inanacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Katillerin olası kast ile yargılanıp en üst cezaları almasını istiyoruz."

(SÜRECEK)

Kahramanmaraş\'taki Deprem Davasında İlk Duruşma Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında İlk Duruşma Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki Deprem Davasında İlk Duruşma Başladı - Son Dakika
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