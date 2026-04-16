Kahramanmaraş’ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Şuranur’un cenazesi, Duraklı Camisi’ne getirildi. Tabutuna Türk bayrağı örtülen küçük kız için burada cenaze töreni düzenlendi.
Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı aileyi yakınları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.
İmamın helallik almasının ardından Şuranur Sevgi Kazıcı’nın cenaze namazını amcası Şerif Kazıcı kıldırdı. Duygusal anların yaşandığı törende gözyaşları sel oldu.
Şuranur Sevgi Kazıcı’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaşamını yitiren Şuranur'un cenaze namazını amcası kıldırdı - Son Dakika
