Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaşamını yitiren Şuranur'un cenaze namazını amcası kıldırdı - Son Dakika
16.04.2026 14:56  Güncelleme: 14:58
Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını amcası kıldırdı ve törene Adalet Bakanı ile milletvekilleri katıldı.

Kahramanmaraş’ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Şuranur’un cenazesi, Duraklı Camisi’ne getirildi. Tabutuna Türk bayrağı örtülen küçük kız için burada cenaze töreni düzenlendi.

GENİŞ KATILIM OLDU

Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı aileyi yakınları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

CENAZE NAMAZINI AMCASI KILDIRDI

İmamın helallik almasının ardından Şuranur Sevgi Kazıcı’nın cenaze namazını amcası Şerif Kazıcı kıldırdı. Duygusal anların yaşandığı törende gözyaşları sel oldu.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Şuranur Sevgi Kazıcı’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı ABD, Trump’ın akıl sağlığını masaya yatırdı
Liverpool ve Fransa’ya Ekitike’den kötü haber Liverpool ve Fransa'ya Ekitike'den kötü haber

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:56
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan “okul avcısı“ ifadesini kullanıyormuş
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan "okul avcısı" ifadesini kullanıyormuş
