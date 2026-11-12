Kahveci Hanı'nda 55 yıldır çaycılık yapan Cebeci, çayları makaralı sepetle taşıyor - Son Dakika
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Kahveci Hanı'nda 55 yıldır çaycılık yapan Cebeci, çayları makaralı sepetle taşıyor

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Kahveci Hanı\'nda 55 yıldır çaycılık yapan Cebeci, çayları makaralı sepetle taşıyor
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Kahveci Hanı\'nda 55 yıldır çaycılık yapan Cebeci, çayları makaralı sepetle taşıyor
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Kuru Kahveci Hanı'nda yaklaşık 55 yıldır çay ocağı işleten Necmi Cebeci, çay ve kahve siparişlerini manuel makara ve sepet sistemiyle gönderiyor. Katlardan seslenen müşterilerin siparişleri sepetle çekilirken Cebeci, çayın dökülmediğini söylüyor.

Eminönü'nün tarihi dokusunu koruyan 114 yıllık Kuru Kahveci Hanı, züccaciyeciden bavul toptancısına kadar birçok esnafa ev sahipliği yapıyor. Handa yaklaşık 55 yıldır çay ocağı işleten Necmi Cebeci (73), yoğun temposunu "Makine olsa dayanmaz" sözleriyle özetlerken, çay ve kahve siparişlerini ise yıllardır vazgeçmediği manuel sepet ve makara sistemiyle ulaştırıyor. Katlardan seslenilerek iletilen siparişler, Necmi Cebeci ve çalışanları tarafından sepetle yukarı çekiliyor veya aşağı indiriliyor. Yıllardır kullanılan sistemde bardaklardaki çayın dökülmeden taşındığını belirten Cebeci, "Biz alıştığımız için, senelerdir de bunu yaptığımız için dökülme olmuyor" dedi.

Eminönü'nde züccaciyecilerden bavul toptancılarına kadar farklı sektörlerden birçok esnafı ağırlayan 114 yıllık tarihi Kuru Kahveci Hanı'nın çay ocağını, 55 yıl önce babasından devralan Necmi Cebeci işletiyor. Her sabah 06.30-07.00 saatleri arasında mesaiye başlayan Cebeci, 5 katlı handa siparişleri manuel sepet ve makara sistemiyle ulaştırıyor. Hanın yoğun temposunu ise "Makine olsa dayanmaz" sözleriyle anlatıyor.

'YAKLAŞIK 50-55 SENEDİR BURADAYIM'

Hanın geçmişten bugüne rutinlerini ve sakinlerini anlatan Necmi Cebeci, "Yaklaşık 50-55 senedir buradayım. Babadan kalma bu çay ocağını işletiyoruz. 114 senelik, eskiden beri yazıhane olarak kullanılan tarihi bir handır burası. Kuru kahveci hanı. Ondan sonra iş hanına dönüştü. Yukarıda birinci katta bir züccaciyeci var, otellere, restoranlara hitap eden. Giriş katta temizlik maddeleri satan, en yukarıda bavul satış yapan bir dükkan var" diye konuştu.

'MAKİNE OLSA DAYANMAZ'

Cebeci, "Biz sabahları saat 6.30'da falan açarız hanı. 6.30-7.00 arası. Akşam 7-7.30'da han kapanır, ama biz burayı daha önce kapatırız. Çünkü çok oluyor yani tahammül edemiyoruz. Makine olsa dayanmaz. Aynı saatte geliriz, aynı saatte gideriz" ifadelerini kullandı.

'BU SEPET, İKİ ÜÇ KİŞİYE BEDEL'

Siparişleri ulaştırdığı makara ve sepet sisteminden söz eden Cebeci, "Müşteriler sesleniyor, sepetle çekiyoruz, müşteriler alıyor, bazen bizim arkadaşlarımız götürüyor ama bu sepet, iki-üç kişiye bedel" dedi.

'BİZ ALIŞTIĞIMIZ İÇİN DÖKÜLME OLMUYOR'

Cebeci, "Handaki bütün müşterilere yetişiyor, mesela bağırıyor yukarıdan. Diyor ki, 'Üç çay diyor', biz bundan çekiyoruz, o alıyor indiriyoruz. Ama biz çektiğimiz için dökülme olmuyor. Yani biz alıştığımız için senelerdir de bunu yaptığımız için bir dökülme olmuyor. Yani bu çok iyi bir şey bizim için, inanılmaz bir şey ve müşteri de alıştığı için kendisi alıyor" diye konuştu.

'ÇAY KAHVE SÖYLEDİĞİMİZ ZAMAN ASANSÖR SİSTEMİYLE GÖNDERİYORLAR'

Hanın en üst katında bavul satışı yapan bir işletmenin sahibi Mehmet Polatdemir de, "55 yıldır çaycı abilerimiz var. Onlar da eski usul çay kahve söylediğimiz zaman asansör sistemiyle gönderiyorlar, çayları güzel, kahveleri güzel. Hizmetleri güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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