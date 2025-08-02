Adana Demirsporlu kaleci Murat Uğur Eser\'in babası, akrabası tarafından dolandırıldı

Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası, kuyumcu Abdurrahman Eser (47), geçen ay hayatını kaybetti.

AKRABASI TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Abdurrahman Eser'in ölümünden önce, 30 yıllık mahalle bakkalı ve aynı zamanda kayınbiraderi olan S.E. tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. S.E., toptan gıda ticaretinden kar vaadiyle mahalle sakinlerinden para ve altın almış ve daha sonra kaçmıştı. Abdurrahman Eser'in milyonlarca lira dolandırıldığı ve bu durumun, piyasaya olan borçları nedeniyle zaten psikolojik olarak sıkıntılı olan Eser'i daha da etkilediği düşünülüyor. Çok sayıda kişinin suç duyurusunda bulunduğu S.E.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE SİLAH SESİ DUYULDU

Olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Demirspor'un kalecisi Murat Eser'in babası kuyumcu Abdurrahman Eser'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi duyuldu.

DÜKKANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Abdurrahman Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.