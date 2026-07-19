Kaleiçi'nde Kruvaziyer Limanı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Kaleiçi'nde Kruvaziyer Limanı Çalışmaları Başladı

Kaleiçi\'nde Kruvaziyer Limanı Çalışmaları Başladı
19.07.2026 10:45
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Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'na kruvaziyer limanı yapılması için teknik çalışmalar başlatıldı.

ANTALYA Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Kaleiçi'nde kruvaziyer liman yapımıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından teknik çalışma başlatıldığını açıkladı.

Antalya Limanı'nda yük limanıyla birlikte hizmet verilen kruvaziyerlerin yer sorunu nedeniyle süper yat üretimi, bakım ve onarımı alanında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge'nin rıhtımının kullanması sorununa karşı Kaleiçi Yat Limanı'na kruvaziyer limanı yapılması önerisi karşılık buldu. Antalya Forum-X Platformu'nun 'Antalya Limanında Yeni Vizyon Arayışı' başlıklı toplantısında rıhtım sorununa dikkati çeken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, tarihi ve doğal doku korunarak Kaleiçi Yat Limanı'nın revize edilip kruvaziyerlere uygun hale getirilebileceği çağrısında bulundu.

ANTALYA'DA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YER

Kaleiçi'ne kruvaziyer limanı inşa edilmesi yönündeki öneri sahiplerinden Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, teknik inceleme çalışmasının başlatıldığını duyurdu. Kaleiçi ve Yat Limanı'nın Antalya'nın kalbi olduğunu belirten Ünlü, "Kaleiçi Yat Limanı'nı, önceki dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı TURBAN A.Ş. işletiyordu. Bizim hem Antalya Denizcileşme Platformu olarak hem de Antalya Forum-X olarak Kaleiçi ve Yat Limanı'nda alan yönetimine geçilmesi ve sorunların tek elden yönetilmesi konusunda çalışmamız var" dedi.

Kentte gelişen kruvaziyer turizmine dikkati çeken Ünlü, "Bu turizmin gelişmesi sonucunda en son gelen 335 metrelik Aroya gemisi, Antalya Serbest Bölge'nin rıhtımına yanaştı. Burada çok fonksiyonlu bir liman hareketi var. Kruvaziyerler gelecek, yük taşıma konteyner, mermer ihracatı, yolcu gemileri bir sıkışıklık söz konusu. Antalya'ya mutlaka kruvaziyer liman kazandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bu konularda 640 kilometrelik Antalya sahilinde gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi. Gayet olumlu sonuç alacağımızı da düşünüyorum" diye konuştu.

TEKNİK OLARAK MÜMKÜN

Bu çalışmalar kapsamında biri Demre, diğeri Kaleiçi olmak üzere kruvaziyer liman konusunda 2 alanda teknik çalışmaların başlatıldığını açıklayan Ünlü, çalışmalar tamamlanıp, raporlar hazırlandıktan sonra, Kaleiçi Yat Limanı'nda kruvaziyer limanla ilgili sonuçların paylaşılacağını dile getirdi. Ünlü, Antalya Kaleiçi Yat Limanı Mendirek Rehabilitasyon Projesi kapsamında ek bir rıhtım veya yanaşma platformu yapılmasının teknik ve teorik olarak mümkün olduğunun bildirildiğini de kaydetti. Ünlü, ancak bu durumun çok sıkı yasal, tarihi ve bürokratik izin süreçlerine tabi olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaleiçi'nde Kruvaziyer Limanı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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