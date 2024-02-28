Kalkan-13 Operasyonunda 42 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kalkan-13 Operasyonunda 42 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Kalkan-13 Operasyonunda 42 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-13 operasyonları kapsamında göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçısı ile 333 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Diyarbakır merkezli olarak Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce'de gerçekleştirildi. Yerlikaya, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

28.02.2024 08:55  Güncelleme: 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığını organize edenlere yönelik gerçekleştirilen Kalkan-13 operasyonlarında 42 göçmen kaçakçısı ile 333 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İran üzerinden düzensiz göçmenleri Türkiye'ye sokmaya çalışan, hesap incelemelerinde 10 milyon liranın üzerine hesap hareketliliği tespit edilen ve göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Diyarbakır merkezli Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce'de yapılan operasyonlarda 42 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, yabancı uyruklu örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 333 şüphelinin yakalandığını vurguladı.

Şüphelilerden 17'sinin tutuklandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Türkiye, Göçmen, İzmir, Düzce, İran, Van, Göçmen Kaçakçılığı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalkan-13 Operasyonunda 42 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 09:42:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kalkan-13 Operasyonunda 42 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement