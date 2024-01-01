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Kalkan-6 Operasyonu'nda 121 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kalkan-6 Operasyonu'nda 121 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen Kalkan-6 Operasyonu'nda 121 göçmenin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında yapılan denetimlerde, insan kaçakçılığı yapan ve ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat verilmeyeceği vurgulandı. İstanbul'da 52 mobil göç noktası aracında yapılan denetimlerde 156 uzman personel görev aldı ve çeşitli bölgelerde kontrol yapıldı. İçişleri Bakanı, operasyonları ve denetimleri yapan güvenlik güçlerini tebrik ederek, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

01.01.2024 - 11:23,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen Kalkan-6 Operasyonu'nda 121 göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'de göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen "Kalkan-6" operasyon ve denetimlerinde 121  göçmenin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"İnsan Kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.

3 ilde polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından 59 mobil göç noktası aracında sahada yapılan denetimlerde; 5 bin 179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi ve 121 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 mobil göç noktası aracımızda 156 uzman personelimiz görev aldı. Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı.

Operasyonları ve denetimleri koordine eden Valilerimizi, denetimleri yapan Jandarmamızı, Polisimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki Personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir".

Kalkan-6 Operasyonu\'nda 121 göçmen yakalandı
Kaynak: ANKA
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