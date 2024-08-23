Kamala Harris, ABD Başkanlığı için adaylığı kabul etti

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NEW ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ??? Chicago kentindeki Demokrat Parti Kongresi'nde (DNC) 47. ABD Başkanlığı için resmen adaylığı kabul etti. Harris, konuşmasını Trump karşıtlığı üzerine kurgulayarak ülkenin Trump dönemine geri dönmeyeceği vurgusunu yaptı.

Demokrat Partiden 5 Kasım ABD başkanlık seçimleri için adaylığı kabul eden Harris, 4 gün süren kongrenin son gecesinde yaptığı final konuşmasında, rakibi olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak kongre baskınındaki rolüne gönderme yaparak "Geriye gitmeyeceğiz." dedi. Harris, bu sözleriyle Trump'a ikinci kez ülkeyi yönetme şansı vermeyeceklerini söyledi.

Demokrat Parti Kongresi'nde 20 bin Demokrat seçmenin doldurduğu salona hitap eden Harris, Demokrat Parti delegelerinin kendisini başkan adayı göstermesini resmen kabul ederek ABD'nin ilk siyahi kadın başkan adayı oldu.

ABD'de göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini ifade edip, konuşmasına kendi hikayesini anlatarak başlayan Harris, ABD'nin fırsatlar ülkesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Trump'ın kürtaj, eğitim ve sınır güvenliği konusundaki politikalarını eleştiren Demokrat başkan adayı, eski başkanın 6 Ocak 2021 kongre baskınındaki rolüne dikkati çekti. Trump'ın, Başkan Barack Obama döneminde getirilen sosyal güvenlik sistemini sonlandırmasına izin vermeyeceklerini aktaran Harris, ekonomi politikası olarak da ABD'de orta sınıfın güçlenmesi için çalışacaklarını belirtti.

Harris, "Donald Trump birçok açıdan ciddi olmayan bir adam ancak Trump'ı Beyaz Saray'a geri getirmenin sonuçları son derece ciddi olur." ifadelerini kullandı. Bunun ülkeyi geriye götüreceğini savunan Harris'in "Geriye gitmeyeceğiz." sözleri, salonda büyük coşkuyla alkışlandı.

Demokrat başkan adayından Filistin mesajı

Konuşması sırasında başkan seçilmesi halinde ABD'nın nasıl bir dış politika izleyeceğiyle ilgili ipuçları da veren Harris'in Filistin'le ilgili söyledikleri dikkati çekti.

7 Ekim 2023 saldırısı sonrası Gazze'de yaşananlara değinen Harris, İsrail'in güvenliğine desteklerinin devam edeceğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Biden ve ben İsrail güvende olacak şekilde bu savaşın sonlandırılması için çalışıyoruz. Rehineler serbest kalsın, Gazze'deki acı sona ersin ve Filistin halkı onur, güvenlik, özgürlük ve kendi kendini yönetme hakkını gerçekleştirebilsin diye çalışıyoruz."

Dış siyasette de eski ABD Başkanı'nı eleştiren Harris, Trump'ı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi "zalimlerle" saf tutmakla suçladı. Trump'ın NATO'dan ayrılma tehdidinde bulunduğunu hatırlatan Harris, Putin'i de Ukrayna'yı işgal etmeye teşvik ettiğini ileri sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısından beş gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek saldırıyla ilgili kendisini uyardığını belirten Harris, Rusya ile savaşta Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.

"Başkomutan olarak Amerika'nın her zaman dünyanın en güçlü, en ölümcül savaş gücüne sahip olmasını sağlayacağım." ifadelerine yer veren Harris, başkan seçilmesi halinde askeri harcamalara kısıtlama getirmeyeceği mesajını da verdi.

Uzay ve yapay zeka alanında liderliği Çin'e kaptırmayacaklarının altını çizen Harris, bu alandaki dünya liderliğini sürdüreceklerine işaret etti.

Kamala Harris'in bu tarihi konuşmasını salonda izleyenler arasında eşi Douglas Emhoff, üvey çocukları Ella Emhoff ve Cole Emhoff'ın yanı sıra kız kardeşi Maya vardı.