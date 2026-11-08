Kamboçya Ticaret Bakanlığı, 9. Çin İthalat Fuarı\'nı ticaret için kritik gördü

PUNOM PEN, 8 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Ticaret Bakanlığı, 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ticaretin serbestleştirilmesi ve küresel ekonomik işbirliği açısından kritik öneme sahip bir platform işlevi gördüğünü belirtti.

Bakanlık Müsteşarı Nam Lynal, Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen fuarın perşembe günkü resmi açılış törenine katıldı. 5- 10 Kasım tarihlerinde düzenlenen yıllık etkinlikte, 4.100'den fazla uluslararası katılımcı bir araya geldi.

Bakanlığın açıklamasında, fuarın "Çin pazarını dünyaya daha fazla açacağı" vurgulandı.

Kamboçya Kraliyet Akademisi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Genel Direktörü Kin Phea ise etkinliği, küresel şirketleri Çinli tüketicilerle karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği temelinde buluşturan açık ticaretin güçlü bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Phea, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Küreselleşme karşıtlığının ve küresel ekonomik belirsizliğin arttığı bir ortamda, Çin'in bu önemli fuara ev sahipliği yapmayı sürdürmesi, ülkenin yüksek standartlarda dışa açılma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor ve küresel ticarete çok ihtiyaç duyulan istikrarı kazandırıyor" dedi.

Phea, "Uluslararası ekonomik ve ticari işbirliği için kritik bir köprü işlevi gören fuar, pazar potansiyelini ortak ilerlemeye dönüştürüyor. Bu, gerçek ekonomik dayanıklılığın izolasyonla değil, işbirliğiyle inşa edildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.