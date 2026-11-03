Kamerun\'la ticaret geçen yıl 542 milyon dolara ulaştı, Bakan Bolat yatırıma çağırdı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat Türkiye – Kamerun Ticaret ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, "Güçlerimizi birleştirmeliyiz, birbirimizden daha fazla alışveriş yapmalıyız ve turizm ve sağlık hizmetleri, bunun yanında yatırımlar, tarım sektöründe ve imalat sektöründe müteahhitlik hizmetleri ve de tabii ki yenilenebilir enerjide önemli bir potansiyel var" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde düzenlenen Türkiye-Kamerun Ticaret ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesi taraflar arasında ikili görüşmeler yapıldı. Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra Kamerun Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Sayın Alamine Ousmane Mey ve heyeti katıldı. Toplantının ardından fotoğraf çekimi de yapıldı.

'KAMERUN BÜTÜN AFRİKA ÜLKELERİ GİBİ DEĞERLİ BİR ORTAĞIMIZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kamerun bizim için bütün Afrika ülkeleri gibi değerli bir ortağımız. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde 2003'ten bu yana Afrika ile ilişkileri geliştirmek için belirli bir strateji izliyor. Afrika ile ortaklık stratejisi, bizim Afrika ülkelerine bakışımız asla kaynakları sömürme amaçlı değil, Afrika'nın gelişmesine ve Afrika halkının şartlarının, refahının iyileşmesine katkıda bulunma, eşit ve ortak anlayışıyla hareket etme üzerine kuruludur. Dışişleri Bakanlığımız, diplomatik misyonlarımızın sayısını 12'den 50'ye çıkarmıştır. Biz Ticaret Bakanlığı olarak 23 yıl önce 4 olan ticaret ofislerimizi 27'ye yükselttik. Türkiye'nin Afrika'daki toplam müteahhitlik hizmetleri de 2 bin 112 projeyle, toplamda 105 milyar dolar hacmine yükseldi" dedi.

'KAMERUN İLE TİCARET HACMİMİZ GEÇEN YIL 542 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ'

Bakan Bolat, "Bugün burada gerek resmi heyet toplantısını yaptığımız, gerekse şimdi yuvarlak masa toplantısını yaptığımız değerli kardeş ülke Kamerun ile ticaret hacmimiz de yarım milyar doları aşarak geçen yıl 542 milyon dolara yükseldi. Bunu müteahhitlik sektöründe 28 projeyle 1 milyar 170 milyon dolarlık inşaat faaliyetleri izledi. Değerli bakan kardeşimle uzlaştık. İnşallah en kısa sürede yatırımları arttırmak için çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını müzakere etme ve imzalamak konusunda mutabık kaldık. Devam eden projeler var; takip edilen projeler var. Bunlar konusunda da değerli bakanımızla mutabık kaldık. Güçlerimizi birleştirmeliyiz, birbirimizden daha fazla alışveriş yapmalıyız ve turizm ve sağlık hizmetleri, bunun yanında yatırımlar, tarım sektöründe ve müteahhitlik hizmetleri ve de tabii ki yenilenebilir enerjide önemli bir potansiyel var. Kamerun'da su kaynakları bol, güneşi bol ve kendilerinin yatırım projeleri var. Türk elektrik üreticisi firmaları da bu konuda imkanlardan yararlanmaya ve bu alanlarda yatırımlara davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEY: TÜRKİYE'DEN TECRÜBELERİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ

Kamerun Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Alamine Ousmane Mey'in söylediklerini de aktaran Bolat, Türkiye ile Kamerun arasında 542 milyon dolarlık dış ticaret seviyesinin potansiyeli kesinlikle yansıtmadığını, çok daha yukarılarda olması gerektiğini ifade ettiler. "Türk firmalarının Kamerun'daki varlığı Kamerun'un geleceğine olan inançlarını ve güvenlerini yansıtmaktadır.' dedi. Türkiye ile Kamerun arasındaki 542 milyon dolarlık ticaret hacminin 2 katına hatta 3 katına rahatlıkla çıkabileceğini ifade ettiler. Bunun için firmalar daha çok biraraya gelecekler ve projeleri, fırsatları görüşecekler. 'Bizim de bakanlar olarak görevimiz onlara bu fırsatları ve buluşmaları sağlamak, işlerini kolaylaştırmak olmalı' dedi. Kamerun'un tarım, enerji, hizmetler, turizm, hastane hizmetleri alanında çok önemli fırsatları olduğunu ifade ettiler. 'Bu noktalarda şirketleri özel sektörü 1. sırada görüyoruz, onları tanıyoruz, seviyoruz, onlara güveniyoruz. Türkiye'den Türk özel sektöründen tecrübelerini öğrenmek istiyoruz, hazırız" dedi. 'Dünya büyük zorluklarla boğuşurken biz Müslüman ülkeler olarak daha fazla ticaret ortaklığımızı geliştirmemiz, dayanışmamızı arttırmamız, birbirimizle daha fazla ticaret yatırım yapmamız ve ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz gerekmektedir' dediler. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için kararlıyız dedi" diye konuştu.