Kandilli Rasathanesi'nde İklim Verileri Dijitalleşiyor

27.03.2026 13:22
Kandilli Rasathanesi, 1911'den bu yana meteorolojik verileri yapay zeka ile dijitale aktaracak.

Kandilli Rasathanesi'nde 1911'den bu yana tutulan meteorolojik veriler yapay zeka destekli yöntemlerle sayısallaştırılarak dijitale aktarılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı tarafından "Kandilli'nin 115 Yıllık İklim Hafızası: 115 Yıllık Gözlemden Geleceğin İklim Verilerine" başlıklı seminer düzenlendi.

"Meteorolojik Bilimsel Mirasın Korunması: Meteorolojik Graf Kayıtlarının Yapay Zeka Destekli Sayısallaştırılması" projesi kapsamında Enstitü'nün Üsküdar yerleşkesinde düzenlenen seminerde, 1911'den bu yana tutulan meteorolojik kayıtların sayısallaştırma süreci anlatıldı. Projenin yıl sonunda tamamlanması ve verilerin araştırmacılar ile kamu kurumları için erişilebilir hale getirilerek afet yönetimi ve şehir planlamasına katkı sağlaması hedefleniyor."

Seminerin açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özer Çinicioğlu, meteorolojik gözlemlerin tarihsel kökenine değinerek, Kırım Savaşı döneminde yaşanan fırtınaların bilimsel meteorolojinin gelişiminde etkili olduğunu söyledi.

Çinicioğlu, veriye dayalı analizlerle hava olaylarının önceden tahmin edilebileceğinin anlaşıldığına işaret ederek, bu durumun farklı bölgelerde meteoroloji istasyonlarının kurulmasını teşvik ettiğini ifade etti.

İstanbul'daki meteorolojik ölçümlerin tarihsel süreçte kesintilere uğradığını ancak Kandilli'deki uzun süreli kayıtların büyük önem taşıdığını belirten Çinicioğlu, "Bu veri yalnızca bir kurumun değil, toplumun ortak hafızasıdır." dedi.

"Doğru analiz edilen meteorolojik veri karar süreçlerini yönlendirir"

Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Ayfer Serap Söğüt de meteorolojik verinin yalnızca hava durumunu açıklamakla sınırlı olmadığını belirterek, "Doğru analiz edilen meteorolojik veri karar süreçlerini yönlendirir, zamanlamayı belirler ve doğrudan insan yaşamını etkiler." ifadesini kullandı.

Sıcak hava dalgaları ve ani yağışların toplumsal etkilerine dikkati çeken Söğüt, "Veriyi analiz eden, anlamlandıran ve toplumsal faydaya dönüştüren bir yaklaşım benimsiyoruz. Hedefimiz, büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarıyla daha güvenilir iklim öngörüleri sunmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Veriler sayesinde iklim değişikliğini somut şekilde izleyebiliyoruz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürü Atakan Çelebi ise 115 yıllık veri setinin Türkiye'nin iklim hafızası niteliğinde olduğunu vurguladı.

Çelebi, "Bu veriler sayesinde iklim değişikliğini somut şekilde izleyebiliyor ve kamuoyuyla paylaşabiliyoruz. Gençlerin ve kurumların ortak çalışmasıyla daha güçlü bir gelecek inşa edileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"İklim sinyallerini doğal değişkenlikten ayırmak için kritik öneme sahiptir"

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Ünal, seminerde, "İklim Değişikliği Araştırmalarında Uzun Süreli ve Saatlik Verinin Günü" başlıklı bir sunum yaparak meteorolojide uzun süreli verinin önemini vurguladı.

Ünal, uzun süreli ve saatlik verilerin iklim değişikliği çalışmalarındaki rolüne dikkati çekerek, "Uzun dönemli ve homojen gözlem verileri, iklim sinyallerini doğal değişkenlikten ayırmak için kritik öneme sahiptir." dedi.

Özellikle ekstrem hava olaylarının analizinde yüksek zaman çözünürlüklü verilerin önemine işaret eden Ünal, "Bu da afet risklerinin daha doğru değerlendirilmesine katkı sunar." ifadesini kullandı.

Seminerde, meteorolojik verilerin yapay zeka ve veri bilimi yöntemleriyle yeniden analiz edilmesi ile bu verilerin iklim değişikliği, afet yönetimi ve farklı bilimsel alanlardaki kullanımına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda ise hackathon sürecinde öğrenciler tarafından geliştirilen projeler tanıtıldı, analog meteorolojik grafikleri sayısallaştırmaya yönelik yapay zeka destekli sistemler, veri analiz platformları ve iklim projeksiyon modelleri paylaşıldı. Program, rasathane gezisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Herkes Zelenski’yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı Herkes Zelenski'yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı
Uğurcan Çakır’a protesto hazırlığı Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı
Alman yetkililer, “Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği“ iddialarını yalanlamadı Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
