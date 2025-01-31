Kangal Balıklı Kaplıcası'nda Yapı Kullanım Belgesi Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kangal Balıklı Kaplıcası'nda Yapı Kullanım Belgesi Krizi

Kangal Balıklı Kaplıcası\'nda Yapı Kullanım Belgesi Krizi

Sivas'ta kapatılan Kangal Balıklı Kaplıcası İşletmecisi Fuat Ünsal, eksik yapı kullanım belgesinden dolayı otelin mühürlendiğini ve hastalar ile işçilerin mağdur olduğunu belirtti. Ünsal, durumu çözmek için ilgili devlet dairelerine dilekçeler verdiklerini ifade etti.

31.01.2025 18:30  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'BELGE HERHANGİ BİR YERDE YOK'

Sivas'ta yapı kullanım belgesi eksikliği nedeniyle kapatılan Kangal Balıklı Kaplıcası İşletmecisi Fuat Ünsal, "Mülkiyet, Özel İdare'nin olduğu için yapı kullanım belgesi Özel İdare'de mevcut olması lazım veya Çevre Müdürlüğü'nde veya diğer Kangal Belediyesi gibi yerlerde olmalı ama çıkaramadık. Herhangi bir yerde yok. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. 2020 yılında ruhsat almak istedik ama o belgeyi alamadığımız için sonradan uğraştıysak da o belge bulunmadı. Bugün de Bolu'daki elim olaydan dolayı otellere bir düzenleme getiriyorlar. O düzenleme için de çalışma yapan memur arkadaşlar geldiler. Bugün otelimizi mühürlediler. Fakat burada bizim herhangi bir eksiğimiz yok. Eksik olan yapı kullanım belgesi. O belge de devletin herhangi bir biriminde. Ama olan 15-20 tane hastamız vardı; onlar mağdur oldu. Mecburi otelden çıkardık ve aynı zamanda da işçilerimizi gönderdik, ister istemez. Kaplıcamızda böyle bir sıkıntı yaşadık. Şu anda kapalıyız ama yakında inşallah bu eksikleri tamamlayıp açacağız. Sağ olsunlar herkes yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

'DİLEKÇELERİMİZİ VERDİK'

Fuat Ünsal, "Dilekçelerimizi verdik. Yapı kullanım belgesinin nerede olduğunu çıkarılması için devlet dairelerine, Çevre Müdürlüğü'ne, Özel İdare'ye, Kaymakamlığa, Kangal Belediyesi'ne dilekçelerimizi verdik. Bekliyoruz. Birkaç güne herhalde hallolur. Sayın Valimiz de inşallah bu işi takip ederler. Üzerine düşerlerse kısa sürede düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü bir eksik yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Turizm, Kangal, Hukuk, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kangal Balıklı Kaplıcası'nda Yapı Kullanım Belgesi Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:20:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kangal Balıklı Kaplıcası'nda Yapı Kullanım Belgesi Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.